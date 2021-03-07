全球使用量僅次於水 UN專家警告砂石恐面臨短缺問題
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-07 15:48:04｜2021-03-07 16:08:22
全世界對沙子的消耗量僅次於水，也是維持現代生活不可獲缺的原物料，聯合國環境規劃署氣候科學家佩杜齊（Pascal Peduzzi）近日指出，沙子短缺可能是21世紀面臨最大的挑戰之一。
沙土被用於建造道路、橋樑、高速公路等項目，沙子也是製作玻璃、矽晶圓的原料之一。全世界對沙子的需求基本上可以說是「無窮無境」，但沙子卻是升值最少的原物料，雖然短時間沙子不會耗盡但短缺的問題逐漸浮現。聯合國環境規劃署氣候科學家佩杜齊（Pascal Peduzzi）在智庫「Chatham House」的網路研討會上表示，人們可能要開始改變沙子「用不完」的印象，如果人們沒有意識到問題的嚴重性，那麼未來人類將會在土地規劃、沙子供應上面臨問題。佩杜齊表示，目前沙子的使用量難以估計，但透過沙子和水泥使用上的密切關聯：沙子和礫石的用量是水泥的10倍，可以間接推測。據聯合國統計，每年水泥產量約為41億噸，主要產地為中國，佔目前所有以沙為建材的建築58%，代表全世界每年消耗400至500億噸的沙子，足以建造一座高、寬27公尺的高牆圍繞地球一圈。開採砂石勢必會對環境、水資源帶來一定的破壞，中國、印度是全世界主要開採砂石的國家，產地集中在河川、河岸等地方。過去20年由於都市化，建築物大增，全球沙子用量暴漲3倍，使用率遠高於自然風化形成沙子的速度。佩杜齊預測，依照工業化發展，人口成長以及都市化等趨勢，未來世界對沙子需求量可能呈現「爆炸性」增長，現在世界是時候意識到沙子短缺問題了。