帛琉旅遊泡泡方案曝光？擬「團進團出」、「入境快篩」
記者劉雅文/台北報導
2021-03-07 16:07:01｜2021-03-07 16:07:10
先前台灣與帛琉政府，多次洽商旅遊泡泡的合作，不過卻因台灣日前傳出本土案例，以及秋冬專案等因素喊卡，外傳帛琉新任總統有意訪台，洽談與台灣相關旅遊合作，對此外交部表示，台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進台帛雙邊的互動交流及實質關係，各相關部會與旅遊業界等單位，至今已召開多次協調會議，正積極商討具體可行的執行方案。
長期負責帛琉醫療協助的新光醫院，據了解也是這次討論帛琉旅遊泡泡的重要成員之一，新光醫院副院長洪子仁今（7）天表示，目前討論的初步內容，初期可能考慮採團進團出，不開放自由行。洪子仁提到，帛琉至今都是零確診，目前國內疫苗施打率約為17%，有超過3千人施打疫苗，新光醫院也會支援他們疫苗施打，希望4月底前達到5成的施打率，這樣就可以降低台灣民眾過去被感染的風險。另外洪也提到，帛琉預計成立旅客驗證中心，民眾出發前只要到醫院採檢，醫院就可以把報告上傳驗證中心，入境帛琉後就只需要做抗體快篩採檢等。另外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，先前國內曾派遣防疫醫師去帛琉探勘，預計在近兩三天內，會進行帛琉旅遊泡泡的相關方案最後討論，相關的開放時程、細節，也將在討論後才會對外公布。
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