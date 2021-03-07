中國人大將修改香港選制 王毅：愛國者治港合憲合法
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-07 16:16:47｜2021-03-07 16:20:01
中國十三屆全國人大第四次會議週五（5）於北京召開，公布議程包括審議香港選制修改案，引起國際社會關注。中國國務委員兼外交部長王毅今（7）日就「中國的外交政策和對外關係」回應中外記者提問。對於完善香港選舉制度，王毅強調「愛國者治港」完全合憲合法、正當合理。
香港媒體提問，全國人大將就完善香港特區選舉制度作出決定，一些國家政府批評中方有關舉動有違「一國兩制」，損害香港民主發展。王毅回應，完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」是推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要，也是憲法賦予全國人大的權利與責任，完全合憲合法、正當合理。王毅表示，放眼世界，無論哪個國家，效忠自己的祖國都是公職人員，以及競選公職的人必須遵守的基本政治倫理，在香港也是如此。王毅反問「如果不愛國，談何愛港？」愛港和愛國完全一致。王毅強調，沒有任何人比北京更關心香港民主的發展，更希望香港保持繁榮穩定。香港「由亂變治」完全符合各方利益，也將為維護香港居民的各項權利、外國投資者的合法利益，提供更堅實的保障。中國有決心繼續堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，也有信心讓香港的明天越來越好。美國政府多次發言力挺香港民主自治，並在各項人權議題上呼籲北京改善，王毅表示，美國動輒打著所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上制造了諸多麻煩，甚至成為動蕩戰亂的根源。美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧。王毅坦言，中美有矛盾在所難免，關鍵在於通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。