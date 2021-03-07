宗教慈善餐會力挺農民 台灣小姐代言大推台灣農產品

中國片面宣佈暫停台灣鳳梨進口，農民哀嚎，國內各行各業響應政府「多採購，挺農民」。位於麻豆的宇宙玉母慈天佛堂宏揚佛法，且為善不落人後，大手筆購進7千斤鳳梨，今天舉辦公益慈善餐會，以鳳梨入菜，準備澎派鳳梨料理puff自助餐，宴請永靜教養院等社福團體150多人，並邀來台灣小姐代言

推廣台灣本土農產品，為善做公益大家一起來。

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▲三位台灣小姐代言大推台灣農產品，以實際行動力挺農民。（圖／主辦單位提供）

× ▲三位台灣小姐代言大推台灣農產品，以實際行動力挺農民。（圖／主辦單位提供）

慈天佛堂表示，為力挺台灣果農，愛吃台灣本土農產品，特地採購7000斤鳳梨，請來總舖師烹煮各式各樣鳳梨佳餚，有鳳梨蝦鬆、鳳梨咕老肉及鳳梨炒飯，還有甜滋滋的鳳梨冰棒，相當澎派，宴請永靜教養院兒童、騰龍/宜仁養護中心長輩約有150多人大啖美食。

最吸睛的是，美麗又有愛心的3名選美佳麗台灣小姐李芷儀、陳家珮、邱怡澍，親自到場表演螃蟹舞等歌舞，並為鳳梨果農代言，鼓勵國人支持台灣本土農產品，一起力挺農民做公益。

▲鳳梨入菜可變出澎派鳳梨大餐，道道美食讓長輩、孩童吃得樂開懷。（圖／主辦單位提供）

× ▲鳳梨入菜可變出澎派鳳梨大餐，道道美食讓長輩、孩童吃得樂開懷。（圖／主辦單位提供）

澎派的鳳梨大餐讓長輩及教養院孩童吃得眉開眼笑，一名老伯伯說，想不到鳳梨除了可以當水果，入菜後還能變出豐盛美食，可說生平第一次吃到那麼多鳳梨入菜的「鳳梨大餐」，言下十分滿意。有意思的是，吃完大餐，與會長輩和孩童還都人人都有伴手禮，獲贈一顆甜美多汁鳳梨帶回家，有吃又有禮物，讓老人小孩樂開懷。