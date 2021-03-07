拜登國安戰略挺台 王毅：台灣議題沒有退讓空間
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-07 17:10:47｜2021-03-07 18:16:24
中國十三屆全國人大第四次會議今（7）日在人民大會堂舉行記者會，由中國國務委員兼外交部長王毅主持回答記者提問。中國媒體提問，過去美國川普政府與台灣深化夥伴關係，並宣布解除美台交往限制，也有智庫將台灣問最有可能爆發衝突的潛在因素。王毅強調，海峽兩岸必須統一，且一個中國原則是美中關係的基礎，也是不可逾越的紅線。
美國拜登政府近日發布任內首份國家安全戰略指南，明確表達支持台灣作為先進的民主政體，以及（美國）關鍵的經濟與安全夥伴，符合長期承諾。並且指出，中國是唯一有能力結合經濟、外交，軍事和科技力量，持續挑戰穩定和開放之國際體系的競爭者。王毅對台灣問題提出三大重點，首先強調世界上只有一個中國，台灣為領土的一部份是歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。第二，海峽兩岸必須統一，也在大勢所趨之下必然統一，且統一為中華民族的集體意志，中國有能力挫敗任何形式的「台獨」分裂行徑。王毅續指，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是不可逾越的紅線，在台灣議題上沒有妥協、轉讓的餘地。王毅呼籲美國新任（拜登）政府認識到台灣議題的高度敏感性，恪守「一中原則」和三個聯合公報，徹底改變上屆（川普）政府越線、玩火的做法，慎重妥善處理涉台問題。對於中美關係，王毅回應，必須先恪守《聯合國憲章》的不干涉他國內政原則，呼籲美國不要動輒以民主、人權為由干預他國內政。作為兩個不同制度的國家，雙方矛盾分歧在所難免，最重要的是要防止戰略誤判、避免衝突對抗。王毅表示，中美可以在疫情、經濟復甦、氣候變化等議題上合作，中方願本著開放態度與美方探討和深化合作。希望美方盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。上個月農曆除夕，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，雙方交換意見確立兩國關係努力的方向，王毅表示，中方願與美方一起落實通話的成果，共同推動中美關係「辭舊迎新」實現健康穩定發展。