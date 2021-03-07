日本北海道疑似感染變種病毒病例　2天累計13例

（中央社東京7日綜合外電報導）日本北海道昨天首度發現9例確診病例疑似感染變種病毒，今天又再發現4例，總計2天已累計13例。由於變種病毒被認為易於傳染，讓北海道札幌市政府相關人員不敢掉以輕心。
日本TBS電視台報導，北海道6日發現9例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，疑似感染變種新型冠狀病毒，是疫情爆發以來首度在轄內發現變種病毒。北海道政府在調查因為工作關係，從其他縣市進入北海道的感染者或密切接觸者時，確認這9人疑似感染變種病毒。日本產經新聞報導，北海道今天新增84例確診病例，其中39例在札幌市；而在札幌市的39例中，有4例疑似感染變種病毒。截至目前為止，總計北海道已有13例疑似感染變種病毒，其中12例在札幌市、另1例在小樽市。札幌市政府表示，新增4例疑似感染變種病毒的確診病例，跟稍早在市內發現疑似感染變種病毒的8例有關。市政府負責人說，變種病毒被認為易於傳染，不能掉以輕心。北海道至今累計病例數1萬9472例，包括693例死亡病例。另外，日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增237例確診病例，截至今天為止的一週期間，平均每天新增254.1例，是前一週約91.6%。東京都至今累計病例數11萬3455例，重症患者數較昨天增加1人，總數52人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100307