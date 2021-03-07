韓正接見林鄭：盼港府認真落實好香港選制修改

（中央社台北7日電）中國國務院副總理韓正6日接見香港特首林鄭月娥時說，希望港府要認真落實好全國人大關於「完善香港選制」的決定，以及全國人大常委會對香港基本法兩個附件的修改，做好香港本地立法工作。
新華社報導，韓正6日下午在北京釣魚台國賓館，分別接見香港特區行政長官林鄭月娥及澳門特區行政長官賀一誠，分別對港澳事務發表看法。根據報導，韓正首先「充分肯定」了香港、澳門特區過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面的工作。韓正向林鄭月娥說，希望香港特區政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下，統籌做好經濟社會各方面的工作。他提到，港府要認真落實好接下來全國人大作出的「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定」，以及全國人大常委會對「香港基本法」兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港「一國兩制實踐始終沿著正確方向前進」。韓正則向賀一誠說，希望澳門特區政府要進一步完善「維護國家安全的法律制度和執行機制」，組織做好澳門第7屆立法會選舉工作。並再接再厲，做好常態化疫情防控；並抓住中央支持建設「橫琴粵澳深度合作區」的機遇，積極推動經濟適度多元發展，在助力中國國家構建新發展格局中發揮積極作用。報導指出，林鄭月娥、賀一誠都表示，將按照中央要求「積極作為，履職盡責，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。（編輯：邱國強/張淑伶）1100307