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英格蘭通知56到59歲民眾　未來一週預約注射疫苗

中央社

2021-03-07 18:07:07

新冠疫苗 示意圖/AZ疫苗
▲英國英格蘭國民保健署（NHS）通知56至59歲的民眾未來一週接種疫苗，目前已有超過80%的65歲至69歲長者接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國英格蘭國民保健署（NHS）已邀請56歲到59歲的人在未來一週預約接種疫苗，給其中85萬人的通知信件從6日開始送達，另外的85萬人將在8日收到。
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國民保健署在今天發出的電子郵件聲明中表示：「最新的邀請是在逾80%的65歲到69歲民眾接受注射後發出的。」
「國民保健署人員已經為全英格蘭超過1800萬人接種疫苗，意味著超過1/3的成年人已經接種這種救命的疫苗注射。」
英國醫療監管機構4日表示，將快速批准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒疫苗，而已獲授權疫苗的製造商將不需要新的長期臨床試驗，來證明改造後的疫苗有效。
有人擔心有些變種病毒可能會降低第一代疫苗的效力，例如在南非和巴西首度發現的變種病毒，疫苗製造商正在尋求調整疫苗。
英國藥品及保健產品管理局（Medicines andHealthcare products Regulatory Agency, MHRA）表示，這種方法是基於季節性流感疫苗採用的「經過反覆測試和檢驗」監管過程，每年都需要調整疫苗，來對抗新的病毒株。
另外，如果批准的疫苗在未來需要調整，只要製造商提供有效性和安全性的「有力證據」，將可避免冗長臨床研究。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1100307
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