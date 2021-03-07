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HBL／淡商全勝封王！大勝永仁完成連霸　奪隊史第11冠

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-07 18:16:59

淡水商工全勝封王
▲淡水商工全勝封王。（圖／鍾東穎攝）
2021 HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰，去年衛冕的淡水商工，今(7)日和老對手永仁高中進行交手，靠著高二前鋒韓汛砍下20分、5籃板的數據，終場以76:51擊敗對手，以全勝之姿完成連霸，同時也是隊史第11冠。
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昨天淡商來到小巨蛋，三分球命中率僅有5%，不過今天李恩芯開賽就投進三分球，不過永仁這邊張雅琴連拿4分，不過淡商內線的優勢慢慢顯現，加上今天打替補的韓汛一上場就很快貢獻5分，讓淡商該節打完以12:9領先。
次節永仁失誤激增，加上淡商外線持續加溫，李恩芯和韓汛都投進三分球，打了一波14:0的攻勢，分數就此被拉開，永仁只靠林靜妍零星的的中距離投籃得分，半場打完以18:39大幅落後。
下半場永仁還是沒辦法有效提供命中率，雖然稍微壓制了淡商的攻勢，但分數還是維持在20分的落後左右。最終淡商在槍響時以25分之差大勝，以完美全勝拿下冠軍。
淡商一姐郭虹廷今天被嚴防，只拿到17分、9籃板，不過韓汛跳了出來，今天投籃神準，砍下20分成為上半場球隊能拉開比數的關鍵，而後衛李恩芯則是維持之前對永仁的好表現，得到10分、7籃板、4助攻。
永仁方面，兩大得分箭頭邱群琋和王禹雯完全熄火，兩人合計只拿到15分，中鋒張雅琴拿到14分、7籃板，而高一中鋒林靜妍從板凳殺出則得到11分。
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