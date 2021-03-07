HBL／淡商回來了！14戰全勝2連霸 陳美莉：勝利不是偶然
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-07 19:23:45
女籃傳統強權淡水商工今(7)日以76:51擊敗永仁高中，本季14戰全勝封后帶回隊史第11冠，坐穩HBL史上最多冠寶座，教練陳美莉表示，「勝利真的不是偶然，是每一天都要經過訓練，經過淬煉之後才有的成果。」
「淡商回來了！」陳美莉賽後開心直呼，昨天4強淡商差點遭陽明高中淘汰，好在第四節回神以6分之差險勝，經過昨天的教訓，淡商今天一開局就祭出嚴防，兩個單節都只讓永仁拿到個位數9分，上半場打完就取得39:18遙遙領先。壓力過大的永仁遲遲找不回準心，連永仁教頭時超傑都嘆，「真想自己上去投」，易籃後，淡商沒有掉以輕心，陳美莉曾告誡球員，「不論比賽大小，沒有一定贏球，去年也輸一場，孩子們也因此得到教訓，從第一秒到最後一秒我都要很認真的去完成。」淡商風光達成2連霸，前一次三連霸已經是82至84學年度了，陳美莉坦言，去年補進補不錯的球員，自認有希望2連霸，不過「有好選手要比別人更努力訓練，不是說我們條件好，冠軍就會掉在我們手上，一定要比別人還要認真的去做訓練。 」「說實在孩子們很辛苦，我覺得每一隊都是，勝利真的不是偶然，是每一天都要經過訓練，經過淬煉之後才有的成果。」陳美莉期待下一個三連霸，也預告可能會把隊長重責交棒給今天攻下最高20分的韓汛。