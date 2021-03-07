帛琉外交泡泡成行「箭在弦上」 陳時中：將透過綠色通道
記者劉雅文/台北報導
2021-03-07 19:38:04｜2021-03-07 19:41:18
先前台灣與帛琉政府，多次洽商旅遊泡泡的合作，不過卻因台灣日前傳出本土案例，以及秋冬專案等因素喊卡，外傳帛琉新任總統有意訪台，洽談與台灣相關旅遊合作，對於帛琉外交泡泡是否成行，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（7）天晚間出席藥師公會晚宴時，也做出回應。
陳時中提到，目前跟外交部正緊鑼密鼓在商議，近期有確定的消息會對外跟大家報告，他也透露，檢疫的方式最後再來考慮，基本上會採用「綠色通道」的方式，因為雙方基本上都沒有疫情，至於有媒體追問，雙方出國境前有採檢，落地後還要採檢，是否會太麻煩？對此陳時中回應，他認為：「要互相尊重」。至於帛琉新任總統是否真的有意訪台，陳時中表示並不清楚，還是要詢問外交部，但他也提到如果帛琉總統來，一定是用元首的規格、外交泡泡的方式來執行。另外，例外針對兩岸關係，是否考慮復航，或是從小三通開放邊境，對此陳時中回應，這部分要慎重考慮，因為目前國內疫苗也還沒開始打，他強調疫苗施打覆蓋率要六成以上，才會考慮邊境開放的各項措施，目前疾管署也在研議各種方式，不過因為整體疫苗跟病毒之間的關係，現在還沒有那麼清楚，要隨著相關科學證據越清楚，才越能夠跟大家報告越明確的方案。根據了解，中國大陸提出，中國版的國際旅遊健康證明文件，對於台灣未來是否採納，陳時中表示，各國、各組織都會提出相關規格，大家就規格來做討論，接下來是認證，要先這兩步做完全以後，才會有採不採用的問題。