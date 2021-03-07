防疫期間工作暴增 蔡英文感謝藥師承擔壓力守在防疫前線
記者劉育辰／台北報導
2021-03-07 19:52:14
總統蔡英文今（7）日晚間出席「藥師公會全國聯合會春酒晚宴」致詞時，感謝藥師在防疫期間，為了分發口罩導致工作量暴增，但仍承擔起壓力、堅守在防疫最前線，讓全國民眾都能得到妥善的照顧。政府在面對藥事政策思考時，也會嚴肅面對，希望在守護、照顧國人健康的路上，藥師與政府永遠是夥伴，一起守護這塊土地、共同維護每一位國人的健康安全。
蔡英文在藥師公會全國聯合會春酒晚宴致詞時提到，除了她之外，在場還有許多立委在現場，不分黨派，因為他們都是想來和藥師朋友們說聲感謝。感謝在這段防疫期間，藥師們首在防疫的最前線，跟政府一起打拚，守護國人的健康安全。蔡英文提到她去年到民生社區的藥局視察口罩分裝的過程，也跟藥師有對談的機會。藥師原本的工作量就很大，為了防疫工作，更是承擔了很多的壓力，口罩實名制之所以能夠落實，藥師功不可沒。從去年初到現在，台灣藥局已經售出超過10億片成人口罩，及1億多片的兒童口罩，正是因為有藥師們的共同努力，才能讓全國各地的民眾都獲得妥善的保護。蔡英文說，全國各地有8千多間社區藥局，藥師的角色也隨著民眾生活型態的改變逐漸演變當中，現在藥師已經走出社區藥局的點，延伸到人群、民間的線，再進一步串連成為綿密的面。包含藥師到民眾家中進行居家式的藥事照顧，或是前往校園、社區長照機構，進行藥物諮詢以及安全宣導，甚至運用智慧科技，協助偏遠地區的民眾正確用藥，提供民眾更多元更妥善的照顧服務。蔡英文更期盼未來能與藥師們一起努力，打造出更綿密的藥師照顧網絡，建構出全方位的優質醫療體系，當然面對藥師的需求，政府在政策上也會納入考量、嚴肅面對，希望在守護國人健康、照顧國人的這條路上，藥師與政府永遠是夥伴，一起守護這塊土地，共同維護每一位國人的健康安全。