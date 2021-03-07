中博高架橋引道用9天拆除完畢 站西路明早6點正式通車
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-07 20:44:59｜2021-03-07 22:00:59
高雄中博高架橋引道拆除完畢，連接中山路與博愛路的站西路將於明（8）日上午6點正式通車，通車前夕，高雄市長陳其邁今日特別帶著豆花和飲料到應變中心慰勞拆除工程團隊，並視察站西路完工狀況，至於民眾擔心的彩色瀝青是否會造成路面太滑，陳其邁說，彩色瀝青平均防滑係數都有80bpn，自己也親自視察路面防滑度，請大家放心。
交通局表示，中博高架橋拆除創下史上最短紀錄（高雄鐵路地下化工程中拆除時間最短）、最多車道（站西路施工期間提供6車道服務）、民眾參與（工程觀看人數達30萬人)、政府合作(中央與地方政府共同促成)、睦鄰關懷最深入（事前拜訪周邊12個里居民計6千餘戶）等多項紀錄。陳其邁表示，第一天結構拆除過程，難免製造噪音，感謝市民的包容與體諒，在第二天、第三天1999次數就非常低，代表團隊做的好又快，工程部分，所有工程單位以9天拚2個月的效率，幾乎不眠不休，在交通管理上減少衝擊，也確切掌握工程進度，如期如質完成，身為市長也要代表所有市民向工程人員致敬，除表達最深謝意，也感謝市民朋友體諒，這段期間共同來譜寫整座城市進步與交通改革的歷史扉頁。而對於民眾反映的標線問題，陳其邁強調，政府的態度就是解決問題，大家反應後也已經做了調整，今日晚間12點就可完成包括標線等所有作業，百分之百達標，當然新的路況跟標線亦有一段適應期，明日上午6點正式通車又是另一波考驗，也已請交通局和警察局同仁用最謹慎小心的態度，遇到狀況隨時調整，給予市民最大便利，非常感謝所有流汗、辛苦工作的同仁。