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砸200萬開唱！周思潔激瘦11公斤　辣跳蔡依林神曲

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-07 20:50:36

▲周思潔（中）砸200萬開唱。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔（中）砸200萬開唱。（圖／萊格悠提供）
周思潔睽違歌壇25年，首次舉行大型音樂會《傻傻的花。有夢就去追》，斥資逾200萬元打造夢幻舞台，光是施華洛世奇水晶麥克風架就造價10萬元。周思潔這些年胖了17公斤，為了開唱節制飲食加健身，沒吃減肥藥，從61.5公斤直直落，至今共瘦了11公斤，今（7）日她以中日台三聲帶開唱、換4套禮服，大膽穿上金色盔甲流蘇裝，挑戰蔡依林《怪美的》，大秀M字腿。
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▲周思潔激瘦11公斤登台。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔激瘦11公斤登台。（圖／萊格悠提供）
談到登台是否緊張？周思潔笑說，醜媳婦總要見公婆，若緊張就什麼都不用做。被問到製作費，她又笑了：「我本來有心理準備，就是7位數字，但本來以為是1開頭，沒想到最後破2。」不僅花卉牆是國外進口，還請到李玟的御用髮型師路易斯、蔡依林御用化妝師簡淑玲、陳鎮川的源活娛樂製作團隊，周思潔把舞台加大、多機作業，讓座位數為縮為500位，「問題是滿座收入，光付給舞蹈也不夠、付2次練團也不夠」，她後來轉念：「我就是把Legacy當小巨蛋在做。」
▲周思潔穿紅色和服唱日文歌。（圖／萊格悠提供）
▲周思潔穿紅色和服唱日文歌。（圖／萊格悠提供）
周思潔10歲的第一志向就是「歌手」，第二志向是「老師」，兩者都已解鎖，她感性說：「這是一個很奇妙的旅程，我10歲立下的目標，在今晚實現了，也希望分享給大家，築夢要很踏實，這是一場對生命的期待，也希望激勵大家，不管幾歲都可以追夢。」她感念恩師吳晉淮的教導，獻唱《講什麼山盟海誓》致敬，大方分享師母和黃乙玲的合照，令人感動。
周思潔90歲母親盛裝出席，力挺女兒，藝人有胡錦、顧安生賢伉儷、朱延平導演，鄭智化、李如麟、包翠英，陳凱倫、郎祖筠，況明潔、范可欽，班鐵祥，松田丸子，小亮哥、林姿佑夫婦等朝聖，此外，這場演唱會也在周思潔YouTube官方頻道直播。
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