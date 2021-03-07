砸200萬開唱！周思潔激瘦11公斤　辣跳蔡依林神曲

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談到登台是否緊張？周思潔笑說，醜媳婦總要見公婆，若緊張就什麼都不用做。被問到製作費，她又笑了：「我本來有心理準備，就是7位數字，但本來以為是1開頭，沒想到最後破2。」不僅花卉牆是國外進口，還請到李玟的御用髮型師路易斯、蔡依林御用化妝師簡淑玲、陳鎮川的源活娛樂製作團隊，周思潔把舞台加大、多機作業，讓座位數為縮為500位，「問題是滿座收入，光付給舞蹈也不夠、付2次練團也不夠」，她後來轉念：「我就是把Legacy當小巨蛋在做。」
周思潔10歲的第一志向就是「歌手」，第二志向是「老師」，兩者都已解鎖，她感性說：「這是一個很奇妙的旅程，我10歲立下的目標，在今晚實現了，也希望分享給大家，築夢要很踏實，這是一場對生命的期待，也希望激勵大家，不管幾歲都可以追夢。」她感念恩師吳晉淮的教導，獻唱《講什麼山盟海誓》致敬，大方分享師母和黃乙玲的合照，令人感動。周思潔90歲母親盛裝出席，力挺女兒，藝人有胡錦、顧安生賢伉儷、朱延平導演，鄭智化、李如麟、包翠英，陳凱倫、郎祖筠，況明潔、范可欽，班鐵祥，松田丸子，小亮哥、林姿佑夫婦等朝聖，此外，這場演唱會也在周思潔YouTube官方頻道直播。