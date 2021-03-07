HBL／克服末節13分落後！泰山驚天大逆轉 奪隊史首冠
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-07 20:53:32｜2021-03-07 22:08:23
2021年HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰，末節落後達雙位數的泰山高中，在最後5分鐘上演史詩級大逆轉，靠著當家後衛徐宏瑋砍下23分，加上劉宥儇的關鍵「三分打」，最終以81:78拿下冠軍，拿下相當感動的隊史首冠。
此役開賽後，昨天投進絕殺球的蔡宸綱延續手感，開賽就連進兩顆三分，不過上一戰砍進追平三分球的張傑程也不讓對手專美於前，很快還也投進2記三分還以顏色，兩人在外線上演飆分秀。不過此時泰山主控張東庭腳部似乎有些受傷戰時退場接受治療，之後替補上來的鄭懷謙很快領到4次犯規，所幸徐宏瑋單節砍下11分，讓球隊暫時以20:18領先對手。次節陳力生力克砍進三分球，幫助南山超前，不過泰山還是靠著不錯的投籃手感回應，南山第二節則是以彭冠綸的高難度進球緊咬，但鄭懷謙此時犯滿離場，似乎影響到了泰山的節奏，加上主將劉丞勳遲遲無法進入節奏，南山這時靠著張傑程的瘋狂發揮，將分數拉開到雙位數，泰山靠著幾次籃下機會球，才稍微咬住分數沒被拉開，半場打完以36:44落後。易籃再戰後，劉丞勳連拿4分，不過南山這邊多點開花，分數始終無法有效追近，之後教練團不得已讓張東庭回歸，同時楊財海替補上陣，後者靠著粗壯的身體打爛仗取分，起到改變節奏的作用，劉丞勳投進三分球，讓泰山追到只落後6分。第四節開打後，張傑程連續命中三分彈，讓南山一度最多領先到13分，不過泰山沒有放棄，蔡宸綱籃下補籃，徐宏瑋也投進重要三分球，讓雙方回到6分差。暫停過後，張東庭兩罰命中，徐宏瑋再投進中距離，蔡宸綱籃下補籃，泰山連得6分追平比數。關鍵時刻，劉宥儇發生掉球失誤，不過南山撿到球後，卻沒能打進，徐宏瑋抄掉球後，劉宥儇快攻進算，不過泰山被吹技術犯規、並且完成罰球，泰山最後27.47秒取得2分領先。之後南山進攻未能投進，劉丞勳和吳志鍇兩人爭搶籃板球時出界，裁判經過不斷回放決定是爭球，球權輪替到泰山這裡。劉丞勳罰球兩罰中一，吳志鍇三分球沒進，蔡宸綱兩罰都沒中，但南山以沒時間進攻，比賽結束。繼94學年度以來，HBL男子組冠軍被「雙山一仁」給壟斷，不過最近4年則是松山和能仁各奪2冠，南山在104學年度之後沒有再拿過冠軍。今天泰山完成不可能的任務，四強戰連兩天逆轉，終於拿下隊史首冠。