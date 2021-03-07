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中職／中職台南宣告大會　邀球迷進場為棒球團結

記者吳政紘/綜合報導

2021-03-07 21:10:02

▲中職開季宣告活動。（圖／中職提供）
▲中職開季宣告活動。（圖／中職提供）
相隔12年，中華職棒大聯盟將以五隊規模迎接嶄新球季，中職32年開幕戰也將於13日在台南棒球場點燃戰火。聯盟於今（7）日在台南舉行開季宣告活動，由蔡其昌會長帶隊，邀請球星林旺衛、林宥穎、陳禹勳、林智勝、陳傑憲與啦啦隊女孩軒軒、潔米、籃籃、粿粿、瑟七，搭乘遊覽車感受台南古都之美、一起大啖台南美食，並透過直播節目分享球星內心話！
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因應疫情狀況，中華職棒再度創新，首度採線上直播節目方式舉辦開季宣告活動。直播節目由蔡其昌會長打頭陣，介紹台灣在地鳳梨，邀請台灣人民一起力挺台灣農民，也歡迎球迷進場邊看棒球、邊吃鳳梨！
緊接著，將在今年球季重返一軍的味全龍隊代表林旺衛登場，身為隊長的他認為歷經去年一整年的磨練到現在進行中的熱身賽，隊友們都有很大的進步，他也掛保證，味全龍隊會盡力拼戰每一場球賽，讓球迷看到球員們的努力。
富邦悍將林宥穎說，目前球隊投打調整皆已到位，很期待趕快開季，而自己最大的願望就是能夠身體健康打完整個賽季，幫助球隊拿下總冠軍。樂天桃猿鄉長陳禹勳則說，來到台南比賽最常去吃牛肉湯，也提到自己最希望今年球季能有第六隊加入戰局。蔡其昌會長回答，自上任以來一直在為第六隊努力，但的確是需要時間，聯盟也希望有第六隊的出現，期待在自己上任一年內會有好消息。
主持人問到中信兄弟是否能拿下今年總冠軍，林智勝表示，能進季後賽的球隊奪冠機率就越高，國父革命11次才成功，球隊還有機會拿下總冠軍，中信兄弟會一年比一年更強！壓軸登場的則是來自中職31年總冠軍隊伍，統一7-ELEVEn獅陳傑憲，他認為獅隊凝聚力很高，拿下二連霸不是問題，新的球季也希望能夠盡自己的力量幫助球隊奪冠。
最後，遊覽車回到台南棒球場，由蔡其昌會長、楊清瓏秘書長及5隊球星，正式公布全新賽季口號「United for Baseball」，以台灣棒球團結為主要訴求，表達球隊團結、球迷團結、台灣棒球大團結的精神。將代表五隊的五色五邊型堆疊出本壘板，透過視覺傳達出五隊結合從本壘出發的意念，字體選擇跳脫以往的剛性風格，採用較為柔和的字體呈現，整體視覺兼具簡約與質感，表現出台灣棒球團結的和諧氛圍。
蔡會長強調，今年球季最大重點就是要「United for Baseball」、為棒球團結，這個年度口號包含三個涵義：首要目標就是團結中華職棒，為中職帶進第六隊、把餅做大，並將致力於政府支援的投入、稅法上是否能給予協助，鼓勵企業支持棒球。第二個目標就是團結棒球界，棒球界是個大家庭，大家相互勉勵與支持，期待與棒協團結合作組成最強國家隊，目標拿下奧運門票與奧運棒球金牌！
第三層涵義則是代表人民與政府的團結，蔡會長提到，全球面臨疫情的艱鉅挑戰，蔡英文總統與陳時中部長帶領防疫團隊守護台灣，政府領導有方加上全國人民全力配合，團結抗疫才有好成果，更讓中華職棒能在安心、安全的環境下開打，新的2021年中職賽季，將持續大家團結一心，創造更多不可能。
活動中也公布本季重要賽事日程，包含3月13日的開幕戰，由台南地主球隊統一7-ELEVEn獅迎戰來訪的中信兄弟；隔日中信兄弟在台中洲際棒球場迎接主場首戰；富邦悍將新莊主場首戰落在3月19日；樂天桃猿主場首戰則在3月23日登場；味全龍重返一軍主場首戰則是3月26日在天母棒球場開戰。
3月20日澄清湖棒球場將迎來相隔多年的職棒賽事；嘉義市、花蓮、斗六棒球場首戰則分別安排在4月7日、4月27日及6月2日。
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