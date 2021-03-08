NOW早報／水餃每煮必破！下鍋「必加3樣」：連婆媽都不知

水餃每煮必破！老廚師喊「下鍋必加3樣」：連婆媽都不知

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水餃是許多人常吃的食物，尤其是獨自在外租屋的北漂族，常常都會去生鮮超市買冷凍水餃回來自己下廚，但你是否常常遇到「水餃每次下鍋後都破掉的」難題？。據搜狐號《大慶談美食》分享，一名30年老師傅分享，其實一般來說，煮水餃一定要放入「涼水」、「大蔥段」以及「食鹽」三種東西，這樣就能避免水餃不會裂開，水餃煮出來後皮Q彈鮮甜。

▲一名30年經驗的老師傅表示，煮水餃應該要加入「涼水」、「大蔥段」以及「食鹽」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

今日天氣／東北季風影響！迎風面雲多偶雨 留意強陣風

今（8）天持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區雲量較多，其中桃園以北至宜蘭等地區，越接近基隆北海岸、大台北山區偶雨的狀態仍時不時出現，但多數以多雲為主，雲量少時有機會透光，中南部天氣影響較小，平地雲量稍多，屬於多雲到晴的天氣，若有降雨也偏向山區，且較為零星；溫度表現上，北台灣高溫仍較涼，約18至20度，中部及花東22至25度，南台灣仍可達28度以上。

侯佩岑安慰林月雲挨譙 作家網紅：那是她唯一選擇

侯佩岑日前和丈夫黃伯俊、媽媽林月雲上陸綜《婆婆與媽媽》，林月雲節目上罕見為過往不倫情事向女兒道歉，侯佩岑淚回「妳已盡全力保護我」，事後母女倆都被罵翻。對此，知名部落客「焦糖綠玫瑰」認為侯佩岑不該被牽扯，「她除了維護媽媽以外，別無選擇。」

▲林月雲自提黑歷，女兒侯佩岑（左圖）遭波及。（圖／芒果tv、侯佩岑臉書）

為何臭豆腐上總會戳一個洞？知情人揭隱藏用意：根本王道

堪稱「台灣國民美食」的臭豆腐又臭又香，酥脆口感想必大家都不陌生，也因此各路店家的做法也不盡相同。而近日就有網友在PTT八卦板提問「為何臭豆腐上總會戳一個洞？」問題引來許多知情網友揭露隱藏用意，紛紛直指「中間戳一個洞是為了加料」，「塞泡菜跟醬汁」、「倒醬油用，因為我不吃醬油所以看到也是傻眼，但理解為跟內射水煎包（指加辣的時候直接把瓶口戳進包子內加醬）是一樣的想法」、「塞泡菜啊，蠻好吃的」、「有挖洞給你塞泡菜超讚的，覺得比一整塊好吃」。

▲為何臭豆腐上總會戳一個洞？知情人揭隱藏用意。（示意圖／記者康子仁攝）

唸歷史系畢業能幹嘛？內行抖出「神級職業」：低調又重要

又來到高三的莘莘學子開始申請大學的時刻，不少人都開始苦惱到底要念什麼系未來出路才廣闊，畢竟大學科系對於未來的職涯發展確實有不少影響。對此，有網友就在PTT表示，「我想問歷史系到底能幹嘛？一間學校頂多幾個歷史老師，除了說古人的故事給人家聽之外，到底能幹嘛？浪費人家四年的時間，誰能告訴我這個超鳥的系所可以幹嘛，除了老師真的想不到啊...」

綜合網友意見，多數人認為，現在歷史系出路並沒有這麼的難，包括參與古裝、歷史電視劇的編劇；也可以研究不少考古文化，而隨著科技網路的發達，也可以開創「歷史說書頻道」，不要設限自己，更有網友點名台大歷史系畢業的前國民黨主席吳敦義，也曾登上副總統之位，認為大學科系不過是種過程，畢業後想清楚要做什麼才是最重要的。

▲網友討論念歷史系畢業後可以做什麼行業。（示意圖／翻攝自pixabay ）

是你嗎？「3星座」未來兩周財運旺 榜首運佳投資穩穩賺

風水輪流轉，我們無法擁有用不完的好運，但也不會永遠處於低潮，最近運氣不好的人別氣餒啦！近日星座塔羅牌專家小孟老師就公佈了未來兩周財運爆棚的「3大星座」，趕快來看看自己有無上榜吧！

第三名 射手座

射手座的人會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。而在投資方面，過去做的投資會有好回報，也會看到不錯的投資項目，可以謹慎投資，有機會賺到錢。

第二名 獅子座

獅子座的人工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，主導大家往好的方向前進，而若是覺得之前太過頹廢的獅子，現在運勢好轉，你們也自然想要重新振作，在開拓財源這塊能展現勢在必得的決心，也因為你們努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源或機會，讓你去開疆闢土，可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拼，這段時間你們會有心滿意足、坐享其成的好運氣。

第一名 金牛座

金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處，會有不錯的回饋。另外，由於你們勇往直前、努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，不受外界影響，雖然壓力大，但因為你們特別認真的個性，就算公司有什麼問題，老闆還是會喜歡你，不會找你麻煩，可以說是很得老闆與主管賞識，很可能有加薪機會。在投資方面，因為你們的穩定操作，也懂得避開風險，能夠積少成多，投資運好，屬於穩穩賺的類型。（編輯：許苡晴）