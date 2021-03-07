足球／陳慶杭帽子戲法助芳億精密開胡 嘉義天晴穩居榜首
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-07 23:27:52｜2021-03-07 23:27:55
2021臺灣企銀五人制足球聯賽今(7)日於吳鳳科大進行第四輪賽事，芳億精密有陳慶杭演出帽子戲法，以10-4打敗曄拓國際，經歷四輪賽事拿下首勝。榜首嘉義天晴對上旅人FC，靠著隊長黃偉倫以及翁宇漢各踢進兩球，以6-2豪取4連勝穩居第一。
曄拓FC與芳億精密前三輪戰績墊底、勝場未開張，今日碰頭雙方都展現強烈求勝企圖心。開賽不到十分鐘，曄拓Power Paly奏效率先取得2-0領先，不過雙方也踢出火藥味。接下來芳億精密穩住情緒，李家勳、陳慶杭接連進球，上半場終了前取得4-2反超前。下半場，芳億精密持續拉開領先差距，總教練陳慶進要球員控制情緒、踢出令人「認同」的表現，全隊達成教練指示，並且不斷在進攻有所斬獲，第21分鐘蘇嘉雄攻進團隊第五球，加上陳慶杭演出帽子戲法、李家勳以及洪品丞各進兩球，芳億精密最後以10-4大勝曄拓FC。 芳億精密前三輪都吞下敗仗，第四輪總算勝場開張。「我們真的很喜歡踢球，是為了參加比賽聚在一起，這一場我們都不想輸，下半場也告訴自己不要急、要穩住，情緒也要控制些。」蘇嘉雄靦腆的表示。主將蘇嘉雄服務的企業，就是芳億精密，他很感謝老闆支持球隊，幫大家圓夢。此役踢進兩球的李家勳，平時還是一家鐵工所老闆：「我們很珍惜踢球的機會，因為平常大家都要工作，很難一起練習，所以比賽中能進球真的很享受。前幾場比賽，我們有很多該進的球沒進，這次就有達到教練的要球，防守做好、把握進攻，也把上半場的脾氣壓下來，好好守住勝利」 本周五人制聯賽與大專盃賽程重疊，U20培訓隊陣中幾位大學生缺陣，不過第四輪仍以4-0擊敗桃園國際。上半場雙方都未能把握幾次重要的進攻機會，直到第17分鐘U20培訓隊破網取得領先。「一開始以區域防守為主、選手執行戰術有些不明確、不知道要到哪接球，調整之後有進步些」U20培訓隊總教練張仟縈表示。儘管幾名大學生主力黃侑威、王瑞誠、高嗣漢、何茂彬缺陣，但是先發第一組選手包括劉如明、周峻佑、林榜科以及郭杰森都有好表現、展現威脅力。上半場第17分鐘，郭杰森進球率先突破0-0僵局。「郭杰森是很有特色的球員，腳下個人技術跟爆發力還有身材都很好，企圖心也很夠」總教練張仟縈表示。來自復興高中的張智凱，前兩輪因傷缺陣，這一個多月積極復健，此役攻進兩球，被總教練稱讚打球有在用頭腦，能確實跑位到接球位置、並且在關鍵時刻跳出來。張智凱說：「很珍惜這次在培訓隊的機會，我會多觀察學習前輩的站位、防守，今天能進球真的很開心」「我也會觀察劉如明，他的腳步動作、技巧真的很厲害，是我學習的對象。」另外，這次也有幾位復興高中的隊友一起加入培訓隊，因此平日的默契也能帶到聯賽發揮，令張智凱覺得興奮。下半場進球的林榜科，來自五人制足球傳統勁旅民雄農工。首輪比賽被踢傷，第二輪休息，這兩天回到陣中，除了此役表現出色，進入培訓隊後也認真學習。「一開始踢聯賽的時候會緊張，因為很少看到這樣的場面、加上又有直播，但是這兩天已經比較適應了，能夠以自在的心情享受足球，也喜歡學習周峻佑學長的腳法以及他觀察的點，他的球比較不容易被對手搶掉」林榜科表示會繼續努力，希望能站上先發行列，進而獲得加入國家隊的機會。至於桃園國際今日輸球後，前四輪累積1勝3敗。總教練張念慈表示，上半場比數接近，但主力球員體能在下半場下滑，換上替補球員後，比數就被拉開了。「今天防守上表現不錯，特別是守門員，對手接連的攻勢，都有守下來，有維持住球隊的士氣。」桃園國際門將呂昱緯：「今天自己的狀態特別好，守下很多球，也覺得自己的表現很好，做出振奮的手勢，讓對手知道我們不是那麼容易輸球的。」嘉義天晴昨日以11-4拿下聯賽第三勝，今日繼續展現過人團隊戰力，以6-4擊敗旅人FC。「一開賽我們比較急、戰術也沒有執行的那麼明確，所以被對手搶先進球，不過接下來我們也趕快調整，穩定下來之後拿下勝利」總教練林柏志表示。隊長黃偉倫原本設定希望能踢進三球，此役最後攻進兩球，表現也備受教練肯定。黃偉倫說：「台灣以前都沒有這樣的比賽，這比賽聚集了各地的好手，可以一起交流真的很棒，今天又對到這麼棒的一支球隊，我們原本還落後一球，真的是很驚險」「另外，能跟前國腳朱家葦教練同隊，真的很興奮，我常常偷學他的射門。教練也對我相當嚴格，任何細節都不能放過，我希望能把每一顆球都處理好」。