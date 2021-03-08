NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

緬甸政變仰光多區傳槍響　全民盟2成員被拘疑遭虐死亡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-08 06:32:01

▲包含緬甸最大城市仰光在內的數個地區，7日在有示威民眾走上街頭，抗議軍政府奪權，軍方則出動催淚瓦斯等物驅離。（圖／美聯社／達志影像）
▲包含緬甸最大城市仰光在內的數個地區，7日再有示威民眾走上街頭，抗議軍政府奪權，軍方則出動催淚瓦斯等物驅離。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸政變導致緬甸局勢持續惡化，追求民主的民眾怨憤不減，軍方鎮壓的力道似乎也越來越大，緬甸最大城巿仰光街頭7日晚間再傳槍聲，軍警進駐大學校園和醫院，拘捕數百位示威者。據外媒報導，國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)所屬的全國民主聯盟(National League for Democracy, NLD)，有2名成員在被軍方拘留期間死亡，被懷疑是遭虐致死。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》等外媒報導，緬甸多個城市街頭，7日再度湧現大批示威民眾，緬甸警方於曼德勒、仰光等地發射催淚彈，驅散成千上萬的靜坐示威者，從網路上流傳的影像來看，目擊者聲稱警方開槍以驅散歷史悠久的寺廟城蒲甘(Bagan)的抗議活動，甚至使用了實彈。
更糟的是，緬甸前執政黨全國民主聯盟2名幹部，6日晚上遭警方拘留後，即在隔天喪命，該黨質疑其死因不單純，懷疑是被警方施加酷刑才會致死。
報導指出，死者是全民盟的仰光地區幹部金貌拉（Khin Maung Latt）和成員辛溫(Shein Win)，為翁山蘇姬的黨友，受害者所屬的政黨指控，金貌拉的遺體照片顯示，其頭上有塊沾有血蹟的布；辛溫的家屬則透露，他身上布滿鮮血，從身上的傷勢看來，很明顯是遭到虐待死亡。
緬甸前議員吳巴苗登(U Ba Myo Thein)表示，死者的傷勢讓人懷疑他們死前曾受到虐待，受害者在夜間被捕並遭到嚴刑拷打，若案情屬實，完全令人難以接受。然而，軍方至今未回應2人的確切死因。
由於被捕的示威者越來越多，有工會聯盟呼籲從週一起長期罷工，令緬甸經濟完全癱瘓，以免讓軍政府受益，直到緬甸恢復民主再結束。
 
關鍵字

NOW民調中心

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
12.14%87.86%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀