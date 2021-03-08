緬甸政變仰光多區傳槍響 全民盟2成員被拘疑遭虐死亡
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-08 06:32:01
緬甸政變導致緬甸局勢持續惡化，追求民主的民眾怨憤不減，軍方鎮壓的力道似乎也越來越大，緬甸最大城巿仰光街頭7日晚間再傳槍聲，軍警進駐大學校園和醫院，拘捕數百位示威者。據外媒報導，國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)所屬的全國民主聯盟(National League for Democracy, NLD)，有2名成員在被軍方拘留期間死亡，被懷疑是遭虐致死。
綜合《路透社》等外媒報導，緬甸多個城市街頭，7日再度湧現大批示威民眾，緬甸警方於曼德勒、仰光等地發射催淚彈，驅散成千上萬的靜坐示威者，從網路上流傳的影像來看，目擊者聲稱警方開槍以驅散歷史悠久的寺廟城蒲甘(Bagan)的抗議活動，甚至使用了實彈。更糟的是，緬甸前執政黨全國民主聯盟2名幹部，6日晚上遭警方拘留後，即在隔天喪命，該黨質疑其死因不單純，懷疑是被警方施加酷刑才會致死。報導指出，死者是全民盟的仰光地區幹部金貌拉（Khin Maung Latt）和成員辛溫(Shein Win)，為翁山蘇姬的黨友，受害者所屬的政黨指控，金貌拉的遺體照片顯示，其頭上有塊沾有血蹟的布；辛溫的家屬則透露，他身上布滿鮮血，從身上的傷勢看來，很明顯是遭到虐待死亡。緬甸前議員吳巴苗登(U Ba Myo Thein)表示，死者的傷勢讓人懷疑他們死前曾受到虐待，受害者在夜間被捕並遭到嚴刑拷打，若案情屬實，完全令人難以接受。然而，軍方至今未回應2人的確切死因。由於被捕的示威者越來越多，有工會聯盟呼籲從週一起長期罷工，令緬甸經濟完全癱瘓，以免讓軍政府受益，直到緬甸恢復民主再結束。