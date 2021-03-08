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德默克藥廠研新冠藥物有進展　奧地利因1死停打AZ疫苗

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-08 07:14:53｜2021-03-08 07:15:25

▲自新冠疫情爆發以來，有關治療藥物和疫苗的研發一直緊鑼密鼓進行中。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲自新冠疫情爆發以來，有關治療藥物和疫苗的研發一直緊鑼密鼓進行中。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫苗過去數個月接連問世，各國也已陸續展開接種，但由於疫情急迫、研發時間較傳統來看略顯不夠，關於疫苗與藥物的消息也是好壞參半，考驗全球抗疫的決心。德國藥品巨頭「默克」(Merck)與合作的美國藥商「Ridgeback Bio」，近日傳出在研發新冠藥物上有正面進展，但與此同時，奧地利也因有2人在接種阿斯特捷利康(AstraZeneca)的疫苗後出現嚴重不良反應，導致當局宣布暫停施打。
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綜合《路透社》等外媒報導，默克藥廠在今年1月左右宣布停止測試2款新冠疫苗，轉而研究2款治療藥物，在經過數月研究後，該藥廠於6日證實，目前的實驗結果顯示，名為「molnupiravir」的口服藥，能快速降低病患體內的病毒量。
▲德國默克藥廠聲稱從初期試驗結果來看，有研發出一款能快速降低病毒量的新冠藥物。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國默克藥廠聲稱從初期試驗結果來看，有研發出一款能快速降低病毒量的新冠藥物。（圖／美聯社／達志影像）
雖然202名受試者中，共有4種較為嚴重的副作用出現，但藥廠聲稱，沒有一樁被認為和服用molnupiravir有關；Ridgeback Bio的醫療長潘特(Wendy Painter)也表示，在全球飽受新冠疫情荼毒之際，這些初步的正面數據相當鼓舞人心。
不過，隨著疫苗在各地開始配送、接種，奧地利則傳出有醫護人員，在接種由阿斯特捷利康和牛津大學共同研發的新冠疫苗後死亡，49歲的死者因嚴重的凝血功能障礙而死，另有1名接種同批疫苗的35歲患者出現肺栓塞，目前處於康復階段。
奧地利聯邦衛生保健安全辦公室(Austrian Federal Office for Safety in HealthCare)7日表示，雖然尚未發現證據，證明2起不良反應事件與疫苗有直接關係，但做為預防措施，已暫停為民眾注射同一批次疫苗。
▲奧地利暫停施打AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧地利暫停施打AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
 
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