德默克藥廠研新冠藥物有進展　奧地利因1死停打AZ疫苗

綜合《路透社》等外媒報導，默克藥廠在今年1月左右宣布停止測試2款新冠疫苗，轉而研究2款治療藥物，在經過數月研究後，該藥廠於6日證實，目前的實驗結果顯示，名為「molnupiravir」的口服藥，能快速降低病患體內的病毒量。雖然202名受試者中，共有4種較為嚴重的副作用出現，但藥廠聲稱，沒有一樁被認為和服用molnupiravir有關；Ridgeback Bio的醫療長潘特(Wendy Painter)也表示，在全球飽受新冠疫情荼毒之際，這些初步的正面數據相當鼓舞人心。不過，隨著疫苗在各地開始配送、接種，奧地利則傳出有醫護人員，在接種由阿斯特捷利康和牛津大學共同研發的新冠疫苗後死亡，49歲的死者因嚴重的凝血功能障礙而死，另有1名接種同批疫苗的35歲患者出現肺栓塞，目前處於康復階段。奧地利聯邦衛生保健安全辦公室(Austrian Federal Office for Safety in HealthCare)7日表示，雖然尚未發現證據，證明2起不良反應事件與疫苗有直接關係，但做為預防措施，已暫停為民眾注射同一批次疫苗。 ※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。