台灣史上最強籃球員是？全場狂指「這位」：急停跳投超穩

籃球在台灣已風行許久，國內各單位努力創造出許多不同的籃球聯盟，在各年齡層裡也都有專屬的聯盟，而有關注台灣籃球的各位，想必都對於鼎鼎有名的「黃金世代」印象深刻，包括田壘、林志傑等人可說是台灣籃壇近20年來最有天賦的一群籃球員，甚至可謂台灣男籃最輝煌時期。一名網友就好奇在PTT提問「台灣有史以來最強籃球員是誰？」結果全場紛紛狂指「這位」，大讚他「急停跳投超穩！」

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原PO在PTT八卦板直言，台灣有史以來最強籃球員，不外乎是鄭志龍、陳信安與林志傑這三位，至於田壘也很有天份。他並好奇詢問大家「那台灣歷年來最強的籃球員是誰？鄭志龍vs陳信安vs林志傑，都幾？」

▲有網友提問「台灣有史以來最強籃球員是誰？」結果全場紛紛狂指「籃球博士」鄭志龍，大讚他「急停跳投超穩！」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友一致直指「籃球博士」鄭志龍，紛紛留言「鄭志龍，中距離夠穩夠準」、「鄭志龍，亞洲喬丹不是叫假的」、「男籃是鄭志龍，女籃是錢薇娟」、「鄭志龍阿，中距離超穩」、「鄭的球商跟球感好像還沒有接近的」、「鄭志龍各項技術都快點滿了，連背框單打也有超強迷蹤步」、「鄭志龍，急停跳投的技術大概是台灣史上最強的」「絕對鄭志龍，有機會摸到NBA 10分鐘替補的能力」。

另也有人認為「個人覺得還是田壘」、「看整體是林志傑」、「田壘啊！有身高有速度有手感」、「陳信安，看他打球動作比其他球員流暢很多」、「條件是信安速度真的快，但是完成度志傑比較高」、「龍三連線+陳信安吧」、「綜合能力應該是田壘」、「當然是田壘，連前NBA球星司機都被球迷稱為德國田壘」。（編輯：許苡晴）