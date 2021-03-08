陸駭客透過微軟郵件系統入侵　拜登政府擬成立應變小組

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國外交部發言人汪文斌上週三針對此問題表示，沒有足夠的證據證明中國政府有介入，認為有人將網絡攻擊直接與政府相關聯，是高度敏感的政治問題，希望有關媒體和企業採取專業和負責任的態度，在定性網絡事件的時候要基於充分證據，而不是無端猜測指責。