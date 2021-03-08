陸駭客透過微軟郵件系統入侵 拜登政府擬成立應變小組
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-08 08:46:48
微軟公司(Microsoft)近日證實，遭駭客組織藉其電郵軟體惡意入侵，企圖竊取美國機構機密，這場風暴持續擴大，有外媒指出，美國總統拜登(Joe Biden)或將成立工作小組，專門調查、應對此次的駭客事件。
綜合美國媒體報導，微軟聲稱自今年1月以來，有據信是來自中國、由北京政府支持的駭客團體「Hafnium」，一直利用系統漏洞，入侵微軟的電郵伺服器Exchange，能從遠端竊取使用者收件夾的資訊。有熟知美國政府因應的消息人士透露，已知有至少3萬個美國組織受害，白宮先前也曾表示，受害者已多到「令人擔憂」的地步。中國外交部發言人汪文斌上週三針對此問題表示，沒有足夠的證據證明中國政府有介入，認為有人將網絡攻擊直接與政府相關聯，是高度敏感的政治問題，希望有關媒體和企業採取專業和負責任的態度，在定性網絡事件的時候要基於充分證據，而不是無端猜測指責。有美國前任國家安全官員透露，這次駭客行動規模龐大，範圍涵蓋政府機構和企業；而根據美國《CNN》報導，拜登政府打算成立專責工作小組調查此次事件，同時要求微軟採取進一步的防範措施，並呼籲有關機構或企業檢視是否已遭受攻擊，若系統已經被入侵，則需採取更多行動，光是修補漏洞並不足夠。報導指出，白宮將此事視為持續增長的威脅，成立的工作小組將包括聯邦調查局（FBI）、國土安全部網絡安全、基礎設施安全局和國家安全局的成員。