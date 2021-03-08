畚箕上「鋸齒設計」有啥用？內行曝真實功能：中看不中用

一般人家裡通常都備有掃把和畚箕，方便打掃用，不過，你可曾發現畚箕上的「鋸齒狀設計」？其背後又具備何種功能呢？有網友就在臉書社團《爆系知識家》提出疑惑，該問題釣出知情人揭密「背後真實用途」，認為此設計「中看不中用」。

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原PO貼出一張灰色畚箕照，而從照片可見，畚箕上有一處「鋸齒狀」的設計，這讓原他相當困惑，並發文請益大家「想請問一下，有沒有人知道這個鋸齒狀的功用及使用方法？」

▲有網友提問「畚箕上的『鋸齒狀設計』有何功用？」釣出知情者揭密「真實用途」。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

問題曝光，隨即掀起討論，網友紛紛猜測其功能，「刮掃把上的沾附物」、「會不會是清潔掃把的作用」、「刷鞋底的嗎？」「感覺像是刷掉掃把上的毛髮？我都用手抓」、「踩到大便口香糖能用，但我都選擇換鞋子」。

另也釣出行家解答，直指「掃把除毛髮功用，我覺得不比用腳踩來得乾淨...」「清掃把上的頭髮用」、「刮掉掃把刷上面的屑屑用，效果不強，我是都用超商那種塑膠叉子，輕鬆把頭髮都清下來」、「在刮沾黏在掃把毛上的髒污，只是好看不好用」、「把它想像成梳子，可以梳掉掃把毛上面卡住的東西」、「畚斗上的鋸齒狀設計，可刮除卡在掃把上的灰塵、小屑屑」。（編輯：許苡晴）