巴結婦女獻好禮 星饗道端「視覺系」櫻花限定好料

淡淡三月天，全台掀起追櫻潮，台中星饗道國際自助餐廳餐廳腦筋動得快，迎接婦女節及周年慶，推出「視覺系」櫻花季限定料理，以櫻花入菜，創意十足，道道粉嫩得讓人捨不得動筷。同步搭配平日午、晚餐，三人同行一人免費優惠，推出以來，吸引很多情侶檔結伴啖美食，用舌尖品味春天到來氣息。。

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由星饗道國際自助餐主廚陳慶安、西餐主廚蕭凱澤及烘焙主廚李志豪三人，聯手激盪創意規劃的櫻花餐菜單，滿滿浪漫粉紅泡泡，及入口櫻花香氣，讓少女心爆發的網美搶著拍照打卡。

「哇，這是櫻花壽司呢！」壽司檯上各式各樣壽司裡，那道粉紅櫻花樹造型的壽司讓人眼睛一亮。一名美眉就說，也太卡哇益了，怎麼捨得!事實上，此次推出的櫻花季菜單，道道都屬「視覺系」，如同珠寶般的「櫻花海老凍」、有著鮭魚卵的散壽司「春櫻mini丼」、還有充滿鮮香氣味的「櫻蝦紫蘇麵」，美味又浪漫。

▲星饗道端出「視覺系」櫻花季限定好料，一道道粉紅浪漫美食，提供白色情人節搞漫浪首選。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.8)

西餐部也將華麗西式菜餚，變成一道道西式小缽料理，像「鹽漬櫻花奶油烤鮭魚」，將鹽漬櫻花煨煮成了櫻花奶油醬，搭配鮮烤鮭魚十分對味。「和風時蔬櫻花蝦義大利麵」，以和風醬汁搭配義大利麵別有滋味。

現煮區明星料理則大推「櫻花牛奶鍋」及「櫻花蛋酥豚骨拉麵」，牛奶鍋內有豐富的海鮮搭配櫻花牛奶湯汁，鮮美海鮮與濃郁奶香味，讓人欲罷不能。

▲星饗道端出「視覺系」櫻花季限定好料，其中一道櫻花壽司，粉紅櫻花及櫻花樹超卡哇益，讓消費者搶著拍照打卡。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.8)

甜點很吸睛，在道咖啡推出的「櫻花戀人」，是專為白色情人節製做的，以紅酒櫻花巧克力慕斯搭配櫻桃餡，櫻花風味蛋糕加上華麗金箔，精緻浪漫，最適合獻給美麗另一半。

為了挺果農，星饗道國際自助餐在料理及水果多改用鳳梨入菜，風味獨特的鳳梨手捲就是一絕，另外還備有鳳梨雞尾酒，滿滿的水果香氣，道咖啡則推出現打鳳梨汁、伴手禮星Q餅，也著手開始研發鳳梨口味。

▲星饗道的櫻花季限定料理，連甜點及麵包都是視覺系櫻花好料。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.8)

迎接38婦女節和週年慶，星饗道除了推出櫻花季美食，同步祭出平日午、晚餐第三人零元優惠，消費者有口福，享美食又有好優惠，是巴結婦女奉上的好禮。