台積電領攻！台股早盤漲近200點重返萬六、台幣強升近4角
記者顏真真/台北報導
2021-03-08 09:42:21
美國就業數據亮麗，抵銷市場對通貨膨脹的憂慮，美股4大指數上收高，道瓊工業指數更大漲572點。台北股、匯市今（8）日早盤同步走揚，台股更重返萬六大關，一度來到16052.25點，大漲197.02點，台積電一度來到610元、漲近1.5%，而新台幣兌美元早盤亦開高走高，一度來到27.896元、強升近4角。
美股4大指數上周五收紅，其中道瓊工業指數終場大漲572.16點，漲幅1.85%，收在31496.30點；標準普爾500指數上漲73.47點，漲幅1.95%，收在3841.94點；那斯達克指數上漲196.676點，漲1.55%，收在12920.148點。台股今日開盤漲88.14點，加權股價指數以15943.37點開出，隨後更站回萬六大關，目前最高觸16052.25點，大漲197.02點，其中蘋概3天王的台積電以608元開出、漲1.33%，股王大立光以3420元開出、上漲1.34%，鴻海以116元開出、漲0.87%，台積電盤中更一度觸610元、漲近1.5%，而台股大漲目前也仍上漲逾百點。在類股表現上，目前光電、電腦及週邊設備、電機機械、油電燃氣、航運、觀光類股漲幅都在1%以上，半導體漲0.55%，金融保險也漲近0.5%，而汽車類股則跌。個股表現方面，半導體的聯發科漲逾2%，聯電、聯詠、南亞科及華邦電等也有1%以上漲幅，台積電漲幅則收斂在0.33%，目前在604元左右盤整，大立光目前仍漲1.49%左右，群創漲幅更有2%以上，友達也漲逾1%，而鴻海則漲0.43%。至於新台幣匯率，今日早盤也是開高走高，以28.16元、升值1.16角開出，隨後升破28元大關，一度來到27.896元、強升3.86角，但未超過前一交易日的高點27.86元，目前在27.98元震盪。