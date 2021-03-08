鳳梨被禁 中國人大「台籍代表」稱：之前進口是出於善意
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-08 09:53:01
中國日前以檢疫為由禁止台灣鳳梨進口，台灣各界紛紛響應吃鳳梨、力挺果農的號召。中國近日召開兩會，第十三屆全國人大第四次會議中有13位「台籍代表」與會出席，中國媒體特就鳳梨一事訪問「台籍代表」，受訪者一致批評台灣政府失當，並稱多年來中國開放台灣鳳梨輸入是「出於對島內同胞的善意和誠意」。
中國媒體週日（7）發表多位台籍全國人大代表回應台灣鳳梨遭禁一事，台籍全國人大代表、全國台聯副會長符之冠指，海南、廣東等地的鳳梨品質不輸台灣，中國多年從台灣進口，是出於善意、誠意，商品品質有問題暫時不購買非常合理。符之冠稱，台灣的育種和管理技術可以和中國的土地資源、消費市場對接互補，並認為台灣應該要解決生物防疫問題才能重返中國市場。另一名「台籍代表」蔡培輝（籍貫台南、香港商人）也表示，鳳梨是單純的農產品貿易問題被政治化炒作。蔡培輝指去年台灣選舉期間，香港的「修例風波」（送中條例）時一國兩制也被污名化，渲染所謂的「芒果乾」（亡國感）。幾位台籍代表將鳳梨事件與「芒果乾」相互比較，指責台灣都是為了妖魔化大陸對台政策，以圖實現政治「抽水」（粵語，意指佔便宜）。並引述政協工作報告涉台部份，認為中國立場一貫為「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」始終秉持「兩岸一家親」的理念，並在「十四五」規劃、「2035年目標」中都多次強調，要持續出台實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇。