今日最聚焦／美債殖利率牽動股匯市 專家告訴你為什麼？
記者顏真真/台北報導
2021-03-08 12:00:00
美股近來出現劇烈震盪，也牽動台股走勢，而美元指數亦出現彈升，到底什麼原因？其實，這跟美債指標10年期美債殖利率走高有很大關係，尤其在升破1.5%之後。專家指出1.5%是讓資金大幅挪移的觸媒轉換劑，即代表無風險債券都有1.5%投資報酬率，那何必去買高風險的股票。不過，整體來看，股市還是會呈現高檔震盪，除非資金真的開始有緊縮情況，才可能就會出現大幅回檔空間，建議投資人可留意債券殖利率走勢做為投資股市標的及基準。
台新銀行外匯首席策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，最近美元與美股經歷了2次震盪，包括上上禮拜及上禮拜，連續2次形成美股重挫，以至於大家非常擔心，其實這跟美債指標10年期美債殖利率走高有很大關係，一度突破1.5%，但為什麼大家這麼關心10年期美債殖利率1.5%這個價位？陳有忠以美股S&P50的股息殖利率為例，以一般S&P500的公司來講，股票配息率平均大概是在1.43%，也就是說，當美債殖利率來到1.5%，就是一個觸媒轉換劑，尤其美股一直在創新高，大家很擔心會不會買到高點被套牢，因為就股債殖利率概念來看，即以股息當作持有成本概念，如果追高的話，還是要贏過債市殖利率。也就是說，一旦10年期美債殖利率突破到1.5%以上，投資人就會思考，買美國公債是零風險，因為國家不會倒，在不會倒之下，每年領利息都還有1.5%以上，如果買無風險債券都有1.5%投資報酬率，何必去買高風險的股票，也才只有1.43%。陳有忠解釋這也是為什麼大家很擔心「1.5%」這個觸媒轉換劑，會使得大批資金有可能從股市轉換到債市，也是形成美債殖利率大幅走高突破1.5%之後，美股有較大重挫的原因，上上禮拜突破1.5%也重挫，上禮拜再突破1.5%，又再度重挫。因此，陳有忠認為美債殖利率是一個讓大幅讓資金挪移的觸媒換轉誘因，只是整體上來講還是要看公司報酬率，公司的獲利能力，以目前來講，今年看起來還是有機會，因為疫情之後會有報復性成長，在成長之下，公司報酬、獲利能力還是不錯，總比去年會來得好一些，除非資金有大幅緊縮。也就是說，之前美國、全球各國央行全部灑出來的這些錢，開始在收錢，使得市場上流竄資金沒那麼多，就很難供應股市、債市資金，讓價格持續推升。他進一步分析過去市場上可能有很多套資金在流竄，可以讓股市、債市雙漲，但若資金緊縮，可能市場變成只剩一套資金，這時就會選擇要前進股市還是債市，雖然勍現階段來講，股市頻頻在追高，資金還沒縮手，但大家已預期通膨可能要上揚，所次預做準備，不過，整體來看，股市還是會呈現高檔震盪，除非真正開始資金有縮水，就會比較大幅回檔的空間。他認為現在重要觀察點在於美國CPI及GDP。陳有忠認為如果CPI通膨溫和上去，對整體經濟是好事，如果CPI成長幅度遠大於GDP，這就叫通膨失控，這樣恐怕會灼傷經濟，對於整個尤其投資風險性資產股市就會不好。因此目前可能只是短暫大家恐慌，認為通膨要來了，一旦大家認為其實慢慢經濟復甦，通膨也沒想像中中來得快，殖利率短線走高後又會稍點回挫，資金就會在股市、債市流竄。即便一般投資人投資債券較少，陳有忠建議可留意債券殖利率走勢做為投資股市標的及基準，整體來講，若美債殖利率持續在走高，當然就要「撤股轉債」，若債券殖利率回弱，不要忘記回過頭趕快再逢低買些股市，可能會賺得比較高短期報酬率。同樣，美元也與利率息息相關，陳有忠指出利率走低的話，美元就一蹶不振，如果利率反彈上去，美元就有機會逐步走揚。所以，整體上來講，今年年初以來就有點感覺到美元跌不太下去，這也跟美債殖利率走高有很大的關係。以美國聯準會（Fed）來講，一直宣稱還立即快速升息，但整個美國大灑幣引領全球各大央行都在大灑幣，以至於全球資金過於氾濫，也容易推升通膨上揚，緊接著聯準會就會考慮升息抑制通膨，因此，升息可說是債券市場一大利空。陳有忠解釋之前景氣不好因此降息，大家紛紛都去做多債券，債券價格與利率呈反比，要做多債券是期待利率走低，利率反彈，債券價格就會走跌。由於債券價格變高時，殖利率越低，反之價格越低時，殖利率越高。陳有忠說年初以來性美國10年公債殖利率大幅攀升，從0.8%一下子爬升到1.5%，這警界線一到，也促使美元不再續跌，甚至出現反彈。