立院白綠合 藍營籤運強搶3席召委、民眾黨獲交通委員會
記者吳承翰／台北報導
2021-03-08 10:43:18｜2021-03-08 10:46:54
立法院今（8）日上午舉行召集委員抽籤，國民黨團、民眾黨團合作破局，在社福衛環、經濟、教育文化三委員會中，民進黨都獲得抽籤拚第二席召委的機會，無奈籤運不佳，三席都被國民黨抽走。而民進黨換取民眾黨合作的代價，則是在交通委員會中禮讓邱臣遠，讓民眾黨團獲得這席寶貴的召委席次。
此次召委選舉，去年挺國民黨團的民眾黨團，今年轉向與綠營合作，在社福衛環、經濟、教育文化等他們能發揮關鍵力量的委員會，全部投給民進黨團推派的候選人，讓他們在這三個委員會都有坐一席、望二席的機會。而民進黨團則回報民眾黨，9票中5票投給立委陳素月，另4票投給邱臣遠，而國民黨僅4席，陳、邱以5票穩穩地當選交通委員會召委。民進黨團則籤運不佳，在白綠合作的三個委員會抽籤均抽輸國民黨團。經濟委員會在3抽2的情況下，由民進黨立委陳亭妃、國民黨立委孔文吉中籤；教育及文化在3抽2的情況下，由民進黨立委張廖萬堅、國民黨立委林奕華中籤；社福及衛環同樣也是3抽2，但國民黨立委陳玉珍第一個抽就中籤，民進黨立委邱泰源直接禮讓給同黨立委陳瑩。其餘內政、外交國防、財政、司法法制，藍綠的差距都不大，沒有黨團合作的空間。內政委員會由民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委林思銘出任召委；外交及國防委員會由民進黨立委趙天麟、國民黨立委廖婉汝出任召委；司法及法制委員會由民進黨立委黃世杰、國民黨立委葉毓蘭擔任召委。財政委員會由民進黨立委郭國文、國民黨立委曾銘宗擔任召委。