憲兵訓練中心砍樹遭罰 指揮官自掏腰包繳罰單
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-08 11:24:15
有護樹團體舉報，位於新北市五股區的憲兵訓練中心未經報備就大規模砍樹挨罰，因此遭新北市政府罰鍰3000元，憲兵官員表示，已由憲訓中心指揮官「自掏腰包」繳納完畢，並強調砍樹沒有找風水師來營區內看風水。
立委陳椒華今（8）日舉行記者會，指出護樹團體舉報位於新北市五股區的憲兵訓練中心自去（2020）年3月起，進行大規模砍樹，新北市政府農業局雖已於同年10月21日依「新北市樹木保護自治條例」針對行為人裁罰3000元，但憲兵指揮部所提供之遭砍伐樹木位置與數量31棵，與舉報近150棵有巨大落差。陳椒華表示，即使如憲指部所提供共有31棵樹木遭不當砍伐，新北市農業局只罰3000元也太輕，相當於只罰一棵樹的額度，況且當地民眾指證有近150棵樹木遭砍，並標出明確位置，因此應該現勘確認後，由主關機關新北市政府農業局做出適當裁罰，國防部應檢討懲處此次下令砍伐的指揮官，並確保所轄範圍內之樹木有適當的維護處置，以及相關懲處制度，不應再發生這種恣意砍樹的不當行徑。出席記者會的當地里民表示，2020年很多國軍弟兄姐妹殞落，包括參謀總長沈一鳴，相比之下有些國軍弟兄姐妹在砍樹更令人心痛；營區附近當地也有民眾看到，憲訓中心砍樹時，還找了風水師進營區看風水。憲兵指揮部回應表示，憲兵訓練中心去年2月接獲營區周邊里長反映，營區樹木過長恐影響行人用路安全、汛期造成圍牆倒塌及鄰近變電箱肇生斷電等危安因素，經中心全面檢視，於同年3月至8月間實施修剪。去年8月間因民眾檢舉樹木修剪範圍過大，新北市政府即派員現勘，並依新北市「樹木保護自治條例」於10月間核予罰鍰3000元。憲訓中心自去年8月經市府主管機關通知後，即未再修剪營區樹木，並重新規劃營區種植黑松等樹種，兼顧營區景觀及環境保護。有關媒體報導「新北市政府景觀處開罰25萬」，憲指部將依相關行政程序，持續向市府澄復說明。針對轄屬未熟稔地方政府相關法令，將援引案例，教育所屬爾後確遵相關法令執行，落實環境保護，維護林木資源與會的憲訓中心指揮官李牧真上校表示，此案是單位接獲當地兩位里長反映，指單位圍牆內樹木分枝壓往牆外的人行道和變電箱，要求修剪，未料因此遭新北市政府罰鍰3000元，已「自掏腰包」繳納完畢，李牧真表示，如果有後續罰款也會自掏腰包繳納，並強調砍樹時沒有找風水師來營區內看風水。。