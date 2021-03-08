陸國防費多6.8% 發言人：天下不太平、部分用於台獨威脅
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-08 10:53:54
中國十三屆全國人大四次會議，近日在北京展開，宣布2021年國防支出預算增長6.8%；中國國防部發言人吳謙表示，針對當前的複雜形勢，天下並不太平，故國防必須強大。
根據中媒《中新網》報導，吳謙7日答覆傳媒時表示，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模。2021年全國財政安排國防支出預算13795.44億元，比上年預算執行數增長6.8%。增加的國防費主要用於以下幾個方面：一是按照軍隊建設十四五規劃佈局，保障重大工程和重點項目啟動實施；二是加速武器裝備升級換代，推進武器裝備現代化建設；三是加快推進軍事訓練轉型，構建新型軍事人才培養體系，改進和完善訓練保障條件；四是與國家經濟社會發展水平相適應，改善官兵生活福利待遇，服務軍隊基層建設。吳謙強調，強國必須強軍，軍強才能國安，當前國際安全面臨的不穩定與不確定性更加突出，新冠肺炎疫情全球肆虐，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。吳謙也特別點出台灣問題，指出中國國土安全面臨的風險挑戰亦不容忽視，陸地邊界爭議尚未徹底解決，島嶼領土問題和海洋劃界爭端依然存在；民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅；針對當前的複雜形勢來說，天下並不太平，國防必須強大。最後吳謙表示，近年中國積極參加聯合國維和行動、海軍常態化護航、開展人道主義救援行動，贏得國際社會廣泛讚譽，特別是新冠肺炎疫情發生以來，中國軍隊通過疫苗援助、派遣專家組等多種方式，向國際社會提供支持和幫助，歷史已經並將繼續證明，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，所以中國國防費的增長，既是維護自身安全的需要，也是維護世界和平的需要。