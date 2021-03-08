沙國油港和能源設施遇襲　原油生產似未受影響

（中央社利雅德7日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯能源部表示，境內一座油港今天遭遇無人機攻擊，位於東部地區的國有阿美石油公司設施也遭彈道飛彈鎖定。目前尚未傳出傷亡和損害。
外媒報導，無人機和飛彈皆已被攔截，原油生產似乎未受影響，然而叛軍團體「青年運動」（Huthi）聲稱發動攻擊的最新事例，促使油價升破70美元。能源部透過官媒沙烏地新聞社（Saudi PressAgency）發表聲明指出，境內東部拉斯塔努拉港（RasTanura）的一個石油儲槽區，今晨遭到一架從海上飛來的無人機攻擊。拉斯塔努拉港為世界最大的油港之一。聲明還說，今天稍晚，有彈道飛彈的碎片落在達蘭市（Dhahran）沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的住宅區；來自不同國家的數以千計員工與眷屬都居住在此。沙國國防部稍後在聲明中表示，這架無人機在抵達目標前，就被擊落摧毀，鎖定達蘭市阿美公司設施的彈道飛彈也已被摧毀，飛彈碎片則掉落在民用基礎設施附近。國防部與能源部兩項聲明都未提及傷亡與損失情況，也未指出攻擊事件的幕後主使人。獲伊朗撐腰的青年運動推文聲稱，是他們鎖定拉斯塔努拉港和靠近達蘭市的達曼（Dammam）地區軍事目標，發動無人機與飛彈攻擊。沙烏地新聞社報導，以沙國為首的軍事聯盟今天稍早攔截青年運動的無人機和飛彈後，加強對其掌控的葉門首都沙那（Sanaa）發動空襲。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100308