投自己獲民進黨團支持 邱臣遠當選立院交通委員會召委
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-08 12:02:17｜2021-03-08 12:03:08
立法院今（8）日舉行委員會召委選舉，占有人數優勢的民進黨在各委員會篤定各有1席召委，國民黨則保住4席。民進黨這次採取「綠白合作」策略，禮讓1席召委給民眾黨，換得民眾黨在其他委員會的支持。在民進黨支持下，民眾黨立委邱臣遠與民進黨立委陳素月共同成為交通委員會召委。
民眾黨團總召邱臣遠表示，在召委選舉前夕，國民黨團、民進黨團都有來溝通，也釋出相當程度的善意和誠意，但在協調過程中，國民黨團在內部整合意見和溝通上，速度確實慢了一些，這也是造成今日投票意向的主要原因。邱臣遠表示，小黨生存確實不易，因此今日召委選舉，黨團皆以「最小的妥協，爭取最大的生存空間」為原則來進行投票，未來也會秉持理性、務實、科學的問政態度，在立法院持續進行跨黨派對話與議題合作，為第三勢力的發展，在國會開拓一條更寬敞的道路。邱臣遠表示，雖然我們這次合作意向上跟民進黨有比較多互動，但不代表民眾黨會在監督力道上減弱，還是會秉持在野黨強力監督的角色來監督執政黨，關注民生所關注的議題。立法院設有8個常設委員會，各設置2席召委，每一會期由同委員會成員互選產生，本會期召委包括內政：林思銘丶莊瑞雄；外交：廖婉汝、趙天麟；經濟：孔文吉、陳亭妃；財政：曾銘宗、郭國文；交通：邱臣遠、陳素月；教育：林奕華、張廖萬堅；司法：葉毓蘭、黃世杰；社福：陳玉珍、陳瑩。