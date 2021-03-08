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不願被英國王室困住！哈利：對父親漠視求救電話非常失望

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-08 12:01:37

哈利王子/英國王室/梅根/歐普拉 CBS /AP 美聯社
▲英國王子、薩塞克斯公爵哈利在歐普拉的專訪中表示，他在梅根身上看到母親黛安娜王妃的影子，相信母親如果在世會對王室的行為感到憤怒。（圖／美聯社／達志影像）
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根近日接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，節目內容在今（8）日上午9時由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出。哈利在節目上坦言對父親查爾斯王子（Prince Charles）非常失望，相信母親黛安娜王妃一定會對王室對待梅根的方式感到非常生氣。
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哈利表示，他對父親感到非常失望，因為父親與母親黛安娜王妃也經歷過類似的事情，父親明知道他與梅根在一起面臨到許多考驗，但還是讓王室傷害了兩人。
哈利提及，曾經打電話父親求助，卻遭到拒接，因為長期以來孤立無援，他才考慮退出王室成員。哈利說，「我會永遠愛他（查爾斯王子），但很多傷害已造成」。
哈利透露，退出王室後，家人在經濟上真的完全切斷對他的援助，但因為擁有母親留給他的財產，所以還過得去。
提到黛安娜王妃，哈利說，之前他覺得母親的悲劇會重演，梅根和黛安娜王妃的處近有很多相似之處，而且因為梅根有非裔血統，在社群網路上的攻擊更加猛烈。
歐普拉的訪談也揭露，在夫妻倆的澳洲之旅結束後，英國王室其實很嫉妒梅根能夠「毫不費力」的塑造親民形象，但梅根說她根本沒有受到王室的訓練，是自己半夜上網google一些相關協議跟國歌，以免在公眾場合鬧笑話。
梅根說，我真的很希望讓他們（英國王室）感到驕傲。訪談中，梅根否認剛開始與哈利交往時，就有計畫讓哈利脫離王室。哈利也回應，確實，他如果沒有跟梅根結婚就不會離開王室，因為梅根打開了他的視野。和梅根在一起讓哈利意識到自己被困住了，從出生就被困在王室機構中。
哈利表示，父親和哥哥威廉王子（Prince William）也都被「困住了」（they are trapped），困在王室中無法離開，他對此感到很同情。退出王室的考量，他與梅根進行了很多次討論，而且也徵求伊莉莎白女王的意見。哈利強調「我從來沒有欺瞞過祖母，我非常非常尊敬她。」
 
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