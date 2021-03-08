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陳以信送蘇揆花惹怒藍營基層　考紀會：找不到不妥之處

記者吳承翰／台北報導

2021-03-08 12:19:43

陳以信
▲國民黨立委陳以信上周質詢時送花給行政院長蘇貞昌，肯定基層防疫人員辛勞，未料引發黨內反彈，更有人要他辭去立委職務。（圖／記者吳承翰攝，2021.03.08）
國民黨立委陳以信上周總質詢時，以他自身住防疫旅館的經驗，肯定基層人員努力，還送花給行政院長蘇貞昌，此舉引來基層反彈。國民黨團拍板送考紀會處分，陳以信受訪強調他過去強力監督政府的立場，但他可能是中華民國唯一一位住過集中檢疫所的國會議員，若基層表現良好，表揚他們也是應該的。國民黨考紀會主委葉慶元表示，上周五陳就此事和他通過電話，但黨紀中找不到哪一條是送花就違規。
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陳以信送花後，引起藍營基層強烈不滿，前立委蔡正元在臉書開炮，要陳以信自行請辭，或者黨中央開除他的黨籍，蔡更說「如果不行，那黨主席誰來做都只是殭屍而已！」
今日上午黨團大會結束後，國民黨團書記長鄭麗文表示此事引起基層強烈不滿，需要做政治處理，她跟黨主席江啟臣討論之後，決定以黨團的名義送交考紀會了解過程。
而先前陳以信待在外交國防委員會一年，他有意爭取本會期代表國民黨團當該委員會的召委，黨團緊急推派資深立委廖婉汝。陳受訪時表示在此事發生前，黨團也支持他當召委，送花事件後黨團緊急討論，改由廖婉汝擔任，他個人也會向考紀會自請處分。
陳以信表示，他住集中檢疫所期間，看到基層人員辛苦但認真工作，他隔壁房有人是檢疫期間在外亂跑被抓回，整天大吵大鬧，各種案例都有，連警察都要協助送餐工作，他6日也和兒子回到檢疫所送花感謝他們的照顧，身為國會議員，他認為他有義務在質詢時向蘇貞昌表達他的感受。
陳以信補充道，過去的會期中，他也曾強力監督蘇貞昌，未來立場依舊不變。陳說黨團大會中，賴士葆有反映基層對他失望的心情，他有必要出來致歉。
葉慶元表示，上周五質詢過後，陳以信就有跟他談論此事，當下他不覺得送花給蘇貞昌、表揚基層防疫人員辛勞有何不妥。葉慶元強調，基層不滿歸基層不滿，但去翻黨規也找不到哪一條禁止立委送官員花。
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