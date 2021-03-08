中火與藻礁只能二選一？環團：綠色能源轉型才是第三條路
記者賴志昶/綜合報導
2021-03-08 12:21:17
經濟部長王美花日前表示，如果藻礁公投成案，致使中油三接案生變，將讓中火燃煤需求增加，以補用電缺口。對此，台灣健康空氣行動聯盟今（8）偕同女性同胞呼籲，中油三接站開發毀壞7600年藻礁生態系，以及中火增煤損害廣大中南部人的健康，難道只有對立，只能夠兩大害取其一，卻沒有綠色進步能源轉型的第三條路可走？
今日恰逢婦女節，台健空盟今連袂世新大學性別所教授陳宜倩、台中市家醫科女醫師賴怡均、雲林健康空氣行動聯盟代表古珮嫆等婦女代表，站出來召開記者會，同時為藻礁保存和婦幼健康發聲。葉光芃首先指出，根據國際能源署IEA於2019年統計，台灣住宅及工業電價皆為全球第4便宜；其中，工業電價低於日、韓、中、新加坡和泰國等亞洲國家；低電價、高燃煤佔比的台灣，推估每年燃煤健康成本可能高達1520億元。此外，葉光芃引述本土研究推估，全台電廠零排放可使PM2.5濃度減少1.05µg/m3，最低可產生健康效益達718億，最高可達1625億台幣；納入外部的環境及社會成本才等於真正電價，顯見台灣煤電成本外部化嚴重，及時調整電價合理化，將可兼顧節電救藻礁及救中南部人的肺。不過，葉光芃表示，去年9月中央卻拍板不調整電價，創下史上最長凍漲紀錄，低電價政策讓工業部門降低用電成本，卻換來全民昂貴藥袋，划算嗎？身為三寶媽的賴怡均表示，她在門診時，常看到病人因紫爆的空氣，而皮膚癢、眼睛癢、氣喘發作等，這些症狀都是因為空氣不好引起；因此，台中市民需要減煤救健康，同時也應該和大自然和平相處，有永續的環境，才可能有可持續性發展，唯有一起想出替代方案，保留7600年的藻礁而且減煤，才是對小孩最好的生態教育。陳宜倩也表示，自己是以「慚愧又焦慮的彰化裔台北人」身分發言，其實現今婦女節沒什麼好慶祝的，女孩們與女性們理應天天自由呼吸，不應因為性別或南北區位的居住差異，面臨呼吸自由與健康的不平等。陳宜倩批評，經濟發展與環境健康二選一的陷阱，讓女人雙輸，政府將經濟發展（供電選擇）與生態保護（如藻礁）對立起來，只能二擇一，特別不利於女性國民，大家不要被錯置了的二擇一選項所矇騙。她說，政府更不應該狹隘的看目前的選項，經濟發展必須將永續發展目標納入，必須用性別的視角來重新思索，不應該是二分單選題；人民所得到的生活利益與所必須付出的代價，有著北南差異，經濟階級差異與城鄉差異，違反了憲法所保障的平等權利；此外，中南部的女人也是國民，國家有義務面對並提出有效解決環境空污惡化的後果，積極消弭迄今對中南部婦女呼吸權益的歧視。古珮嫆則表示，採購成本較低的煤炭卻是含碳量最高，污染毒性最強的化石燃料，一旦中火增煤，空污也會往南擴散到雲林一帶，恐加重當地霾害；六輕麥寮電廠、台塑麥寮汽電共生廠至今皆為燃煤發電，風光明媚的雲林農業縣淪為全台人均排碳量最高，空污紫爆最嚴重的地方之一。古珮嫆說，六輕擁有現成的麥寮港，煤改氣的過渡能源轉型不應置身事外，或可如彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文醫師所倡議，將之列為中油第三接收站移地開發的重新選項，創造藻礁保存、中火減煤和六輕全面煤轉氣的三贏局面。古珮嫆指出，將燃煤的外部成本內部化為生產成本，依照含碳量公平徵收「碳稅」，使煤碳課稅的相對價格高過天然氣，才能誘導廠商減煤；藉由碳稅提高燃煤成本，不但可減少溫室氣體排放，同時也能改善空污；至於碳稅可能提高能源價格，帶來經濟衝擊，短期則可透過補貼，而非豁免的方式來減少衝擊。台灣要健康婆婆媽媽彰化團團長張淑芬表示她同樣是女性，不喜歡對立，喜歡柔性解決問題，但是目前看到網路上的對立謾罵，對這個國家的進步是沒有幫助；政府應該拿出更好的解決方案，不破壞生態環境解決能源問題，而現在的政府卻沒努力去推民生、企業節能，當作全民運動擬定出節能目標，去補用電缺口；希望王美花用她的智慧理性的方法解決能源問題，正面能量找到平衡點。台灣護樹團體聯盟發起人張美惠也建議，面對藻礁保存相關的能源轉型議題，政府應該就能源政策召開聽證會，不要讓大家在網路上用各種奇怪的資訊互相攻訐，撕裂人民的感情；此外，目前政府在面對環評都是採取霸王硬上弓的方式，帶來非常嚴重的後果，大潭藻礁爭議就是顯著案例，除了傷害民主制度減少威信之外也於事無補。此外，張美惠指出，台中火力發電廠應該全面改為天然氣發電廠，桃園、新北、基隆協和電廠、台南山上區都不要天然氣廠，因為事實上天然氣發電一樣有環境污染的困擾和危險，但是台中連要都要不到，污染都給中南部在承受。