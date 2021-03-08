釣團要求撤「波特船」海釣禁令？侯友宜：安全永遠擺第一

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侯友宜指出，很多民眾乘坐保麗龍的波特船出海，影響到漁民的作業安全，也影響到自身的安全，為了保障所有釣客及漁民作業的安全，必須要做好保護措施；新北市在安全及垂釣休閒的過程中，會取得一個平衡點，「安全永遠是我們擺在心中的第一位」，不安全的波特船，影響到漁民的作業安全及自身安全，必須要採取部分的限縮，也希望大家能夠理解。中華民國水上浮具暨免牌小船休憩發展協會等相關的團體，今日高舉「無恥新北市，硬凹無上限」、「水域解嚴」、「還我釣權」的布條抗議；同時提出5點的訴求，包括（一）立即公告撤銷新北府觀字第1092091520號行政命令（禁止搭乘浮具出海釣魚）及北府觀字1000262300號行政命令（民國100年朱立倫公告釣魚為水域遊憩活動）。（二）要求觀光旅遊局局長道歉下台，並嚴懲失職人員。（三）拆掉目前立在漁港附近違法且無法源依據設立的違規告示牌，避免造成民眾恐慌。（四）立即落實漁港法18條，依法行政，開放新北市轄區全部第二類漁港，並且指定禁區，並且於釣權團體協商及會勘，依法開放禁區以外的垂釣區域。（五）因新北市政府違法濫權，開罰釣客，應立刻歸還被開罰的釣客全部罰金及利息，還給民眾公道。
新北市觀光旅遊局長張其強重申，台新北市政府對於任何活動，「安全」永遠都是擺在第一位，是無可取代，是必須受到嚴格保障的，法律的問題，應由法律來解決；此外，保障人民生命免於遭受威脅，預防人民意外死亡，從生命權保障的角度出發，是政府責無旁貸的義務，更是不可推卸的責任。張其強說，新北市政府要求釣客朋友，穿防滑鞋、穿救生衣、不要搭乘沒有安全檢驗的浮具，危險出海釣魚，正是基於「保障民眾生命安全」，這不只是單一縣市，也不只是某些民眾的問題；樂於看到中央已經透過跨部會，正在討論因應方案，但在方案未定之前，為了民眾的安全、讓第一線同仁「執法有據，依法執行」，會繼續執行現行公告內容。