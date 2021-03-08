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羽球／戴資穎3奪全英賽冠軍　首張運動員造型悠遊卡同慶

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-08 12:56:12

▲戴資穎世界球后紀錄延續中，首張運動員造型悠遊卡同慶。（圖／悠遊卡公司 提供）
▲戴資穎世界球后紀錄延續中，首張運動員造型悠遊卡同慶。（圖／悠遊卡公司 提供）
世界球后戴資穎在日前世界羽聯（BWF）更新的世界排名中，已連續穩居152週的世界球后，曾4度與戴資穎合作的悠遊卡公司同感榮耀，針對戴資穎去年奪得全英公開賽第3座冠軍發行造型悠遊卡，這也是台灣首張運動員造型悠遊卡。
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「世界球后」、「台灣之光」戴資穎今年開年就勇奪個人第3座世羽聯年終總決賽冠軍，積分突破10萬分穩居世界第一，取得奧運參賽權十拿九穩。
▲我國羽球世界球后戴資穎已連續穩居152週的世界球后。（圖／悠遊卡公司
▲我國羽球世界球后戴資穎已連續穩居152週的世界球后。（圖／悠遊卡公司 提供）
 
悠遊卡公司過去多次與戴資穎合作，前2次拿下全英公開賽冠軍時都曾發行悠遊卡，這次拿下全英公開賽第3座冠軍獎盃，悠遊卡公司也取得戴資穎的授權，第5度為世界球后量身訂做造型悠遊卡。「戴資穎造型悠遊卡」限量1萬張，每張售價150元，3月10日起在4大超商(7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富及OK超商)開賣，售完為止。
悠遊卡公司首度嘗試發行運動員的造型悠遊卡，此次特別採用戴資穎殺球動作作為卡片裁型，強力跳躍與揮拍動作，展現世界級運動員結實的肌肉線條與柔軟度，「戴資穎造型悠遊卡」完美呈現戴資穎在比賽中力量與美感剛柔並濟的樣貌，小戴迷不要錯過！
▲戴資穎世界球后紀錄延續中，首張運動員造型悠遊卡同慶。（圖／悠遊卡公司
▲戴資穎世界球后紀錄延續中，首張運動員造型悠遊卡同慶。（圖／悠遊卡公司 提供）
 
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