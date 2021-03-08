帛琉旅遊泡泡「5天8萬」！他愣：誰會去 台人曝真實心聲
編輯中心/綜合報導
2021-03-08 13:11:25｜2021-03-08 13:13:29
受到疫情影響，全球旅遊停擺，然而台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，先前台灣與帛琉政府多次洽商「旅遊泡泡」合作，外傳帛琉新任總統有意訪台，洽談與台灣相關旅遊合作；指揮中心也透露，最快將在近兩三天內定案。不過，前往帛琉「旅遊泡泡」5天行程要價台幣8萬元，就有網友在PTT八卦版好奇詢問，會去的是哪些人？貼文釣出一票台人吐露真實心聲。
原PO以「會去帛琉5天8萬的都是哪些人？」為題，提到先不論能不能排到假，光是5天行程要8萬元，對自己而言是「盤子價」，不可能會想要前往，旅遊回來還得居家檢疫5天，直呼「根本就不划算」，好奇詢問「能去的都是哪些人？話說會不會有網紅去，順便拍個題材啊？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「還要採檢，回來還要隔離5天，就滅火了」、「這種不經意的炫富正好中了很多人的心」、「想去蜜月的可以去，婚假＋假日這時間夠了」、「度蜜月啊」、「不如飛日本，8萬爽到升天」、「問題是篩檢＋隔離有夠麻煩」。不過，大多網友指出「有錢人比你想像中還多」、「搭飛機台灣繞一圈都有人去了，8萬搞不好還要搶」、「一定搶破頭啦台灣觀光景點萬元飯店都爆滿」、「吃一餐就要好幾萬的餐廳生意那麼好，開那麼多，出國8萬算什麼」、「一年全家平均出國5趟，整年沒出國你覺得差這8萬？」「住過台灣的普通飯店，最少也要3000～6000，更高等更貴，那我寧願出國花8萬，至少有坐上飛機」、「有錢人有差那5天喔？誰在跟你趕著上班」、「日月潭高級旅館住宿一天一萬多，假日一房難求，要到六月假日才有空房」。據了解，新光醫院副院長洪子仁7日表示，目前討論的初步內容，帛琉旅遊泡泡初期可能考慮採團進團出，不開放自由行。帛琉預計成立旅客驗證中心，民眾出發前只要到醫院採檢，醫院就可以把報告上傳驗證中心，入境帛琉後就只需要做抗體快篩採檢等。另外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也證實，先前國內曾派遣防疫醫師去帛琉探勘，預計在近兩三天內，會進行帛琉旅遊泡泡的相關方案最後討論，相關的開放時程、細節，也將在討論後才會對外公布。（編輯：賴詠璿）
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