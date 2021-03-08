梅根爆婚禮前3天已與哈利完婚　稱凱特把她弄哭

（中央社紐約7日綜合外電報導）英國哈利王子的妻子梅根在美國脫口秀主持人歐普拉專訪中透露，她2018年在正式婚禮前3天就已私下與哈利結婚，還說哈利胞兄威廉王子的妻子凱特曾在婚禮前將她弄哭。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出歐普拉（Oprah Winfrey）專訪哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）內容，備受矚目，路透社和法新社等媒體持續更新報導。梅根表示這次受訪沒有酬勞。

據報導，梅根在專訪中透露，她和哈利2018年5月19日在英國溫莎城堡（Windsor Castle）舉行世紀婚禮、全球民眾透過電視轉播見證的3天前，兩人就已私下在坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）面前交換誓詞。

梅根說：「我們在婚禮的3天前就已結婚。沒人知道此事，不過我們當時致電大主教，就說『這個盛大婚禮是給全世界看的，但我們希望將共結連理的時刻留給自己』。」

梅根否認報導指稱她在婚禮前將凱特弄哭的說法，還說此事是她與媒體關係轉變的關鍵時刻。梅根被問到是否曾弄哭凱特時說：「那是一個轉折點，情況正好相反。」

「婚禮前幾天，她（凱特）不太高興，與…花童禮服有關，此事讓我哭了，我感覺真的很受傷。當時沒有發生衝突…我認為深入講細節對她來說不公平，因為她已道歉，我也原諒她了。真正讓人難以釋懷的是我沒有做的事卻怪在我身上，而且我才是事主。」

梅根表示，這起事件是「人格刺殺的開端」。她說：「我這才明白，我不僅沒獲保護，他們還願意為了保護其他王室成員而扯謊。」

梅根還表示，她婚前太天真，加入英國王室之前並不完全理解整個情況。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100308



