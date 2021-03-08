心好痛！「求林宥嘉一件事」惹議　莊凌芸男友揭背後辛酸

由選秀節目《聲林之王》發跡的歌手莊凌芸5日墜樓輕生，得年21歲，先前在節目上的導師林宥嘉、蕭敬騰和主持人LuLu（黃路梓茵）等人聞噩耗後接連發聲悼念。近來在網路上流出一張自稱莊凌芸男友的發文截圖，內容請求林宥嘉可以親自去看莊凌芸，未料引來部分網友指控他是在道德綁架、情緒勒索，而男友本人也發文回應了！

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從傳出的限時動態截圖上可以看到，該內容提及：「宥嘉老師您好，我是凌芸的男朋友，她真的很喜歡你，常常跟我提到老師，凌芸走了，我想她一定會希望宥嘉老師可以去看看她。」截圖曝光後，有網友認為該作者此舉會造成林宥嘉的困擾，若對方沒有履行，可能會引來社會觀感不佳或是撻伐，甚至造成反效果。

▲一張自稱莊凌芸男友的發文截圖在網路上流傳。（圖／Dcard）

莊凌芸男友隨後也現身Dcard承認是本人，坦言當時接到消息，看到各大新聞的留言、社群平台上的惡意玩笑時相當崩潰也很不捨，「她是我最珍貴的人，卻在離開後還成為別人茶餘飯後的玩笑」，他希望大家不要留下惡毒的評論，能讓世界多一點溫暖，「因爲看到，心真的好痛」。

針對截圖轉發的部分，莊凌芸男友表示只是單純想要盡自己所能，嘗試所有的管道來幫助女友完成心願，坦言是在看到許多惡意攻擊後，心裡才會承受不住，「好捨不得，她一路以來走得這麼辛苦，還沒享受過人生就離開」，最後也向大家道歉，「我知道一定會有正反兩面的評論，我也都會虛心接受，很抱歉，挑起了紛爭，給各位造成困擾」。（編輯：侯家瑜）