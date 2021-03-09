「河岸廿音樂祭」連辦4天 90組表演陣容曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-09 08:00:00
河岸留言今年成立滿20周年，因此特別於3月25日到28日一連4天舉辦「河岸廿音樂祭 西門慶與紅樓夢」，將西門紅樓街區分為6舞台，90組歌手樂團陣容，包括雷光夏、巴奈、江美琪、JS、1976、尷尬美聲、四分衛、Vast&Hazy、回聲、落日飛車樂團等都是表演嘉賓。
這次受邀演唱的歌手江美琪，感性提到2008年時的「我們都是一朵花」專輯專場是在大河岸演出，那時候與「輕鬆玩」樂團一起表演，當時的感覺是既熱鬧又溫馨，「一直到現在，河岸給我的印象依然是個很自在、自如的氛圍，在這裡我也認識了許多朋友，可以很毫無顧慮的交流音樂、玩音樂。」因為疫情的關係現場演出活動受限很多，江美琪非常重視此次邀約，「希望在這樣的環境下，使這次的音樂節，顯得更加特別，希望大家都能夠來參與這次的音樂饗宴，有很多的樂團、歌手的精彩演出，當然還有我所預備的驚喜，各位歌迷們趕緊搶票，我們音樂節見了！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。