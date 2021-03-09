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「河岸廿音樂祭」連辦4天　90組表演陣容曝光

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-09 08:00:00

「河岸廿音樂祭 西門慶與紅樓夢」將一連4天舉辦，江美琪是表演嘉賓之一。（圖／河岸留言提供）
▲「河岸廿音樂祭 西門慶與紅樓夢」將一連4天舉辦，江美琪是表演嘉賓之一。（圖／河岸留言提供）
河岸留言今年成立滿20周年，因此特別於3月25日到28日一連4天舉辦「河岸廿音樂祭 西門慶與紅樓夢」，將西門紅樓街區分為6舞台，90組歌手樂團陣容，包括雷光夏、巴奈、江美琪、JS、1976、尷尬美聲、四分衛、Vast&Hazy、回聲、落日飛車樂團等都是表演嘉賓。
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這次受邀演唱的歌手江美琪，感性提到2008年時的「我們都是一朵花」專輯專場是在大河岸演出，那時候與「輕鬆玩」樂團一起表演，當時的感覺是既熱鬧又溫馨，「一直到現在，河岸給我的印象依然是個很自在、自如的氛圍，在這裡我也認識了許多朋友，可以很毫無顧慮的交流音樂、玩音樂。」
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▲▼江美琪將參與「河岸廿音樂祭」。（圖／NOWnews資料照）
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因為疫情的關係現場演出活動受限很多，江美琪非常重視此次邀約，「希望在這樣的環境下，使這次的音樂節，顯得更加特別，希望大家都能夠來參與這次的音樂饗宴，有很多的樂團、歌手的精彩演出，當然還有我所預備的驚喜，各位歌迷們趕緊搶票，我們音樂節見了！」
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