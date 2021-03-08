獨／用手指頭與舌頭推拿? 廖師傅後悔了!!
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-08 14:30:25
許多人身體痠痛時，常求助傳統推拿整復，但女性患者接受調理時務必有助手或友人在場，避免心術不正的師傅機猥褻或性侵；台中市一名患有脊椎側彎的女子，到一家推拿個人工作室調理時，廖姓師傅一時「性」起，竟以手指頭及舌頭對女子的私處進「治療」，女子驚慌返家後詢問朋友才確定這不是治療行為，氣得向台中市豐原分局報案。廖姓師傅被依妨害性自主罪法辦時後悔自己一時的衝動，經坦承犯行並以40萬元和解，獲判有期徒刑6月，緩刑2年。
被害女子於109年4月13日向台中市豐原分局報案，表示她患有脊椎側彎宿疾，日前透過一位學姊介紹，預約時間接受學姊從事推拿工作的廖姓丈夫治療。13日當天上午到推拿工作室接受廖姓師傅推拿治療時，工作室內只有她與廖姓師傅。廖姓師傅先要她躺在工作室屏風內側之治療床上，然後進行推拿。經過一段推拿動作後，廖姓師傅竟趁當時均無他人在場之機會，託詞進行推拿之療程，要求她褪去衣物，廖男先以手指撫摸她的陰部，再以舌頭舔她的胸部及陰部，她驚慌而反胃作嘔，廖男仍以處理胃痛為由，繼續為她按摩穴道，並以其陰莖（仍穿著衣褲）隔著褲子碰觸甲女之陰部。之後廖男詢問她是否願意讓其以陰莖插入下體，她即刻表示拒絕，廖男乃讓她穿好衣服，不予收費即要求她離去。她感到心慌，經向友人詢問後始知上開方式與正當之推拿有異，乃報警處理。台中地院衡量廖男未曾有前科，其因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深具悔意，並賠償告訴人新臺幣40萬元而成立調解，諒被告經此次懲處後當知警惕，應無再犯之虞，全案宣告依「利用機會猥褻罪」判處有期徒刑6月，緩刑2年。
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