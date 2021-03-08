高雄亞灣區、愛河畔　共構宅、輕豪宅進駐

近兩年中央力推「大南方計畫」，帶動南台灣科技產業發展，也助攻房市熱度。高雄市精華地段都有指標建案推出，像是亞洲新灣區有國城「定潮」、日系飯店共構宅「和陸寓邸」；愛河畔的輕豪宅「愛情河左岸」。

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▲「愛情河左岸」除了擁有山河一線美景，也請來優雅女神楊謹華代言。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.07）

× ▲「愛情河左岸」除了擁有山河一線美景，也請來優雅女神楊謹華代言。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.07）

專案經理張建彪強調，此案規劃2至3房產品，並請來國際酒店指名的GA設計團隊，規劃室內泳池、健身房、Lounge Bar豪華公設，訂金到交屋39萬起，入手門檻低，目前已接近完銷。興富發集團預計今年在高雄推案量高達400億元，而緊鄰愛情河左岸基地旁的二期新案，預計在今年下半年進場。

▲「愛情河左岸」除了擁有山河一線美景，也鄰近流行音樂中心、駁二特區、大港橋等藝文景點。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.07）

× ▲「愛情河左岸」除了擁有山河一線美景，也鄰近流行音樂中心、駁二特區、大港橋等藝文景點。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.07）

國城建設副總經理洪嘉聰表示，國城建設在地累積逾40年品牌實力，看準亞灣區鄰近貿易港口、小港機場等國際轉運樞紐，此次「定潮」以接軌國際為出發點，打造高雄最具國際規格的豪宅大樓。

大陸建設聯手日本大和房屋集團推出日系飯店共構宅「和陸寓邸」，引進大倉日航酒店管理，打造全台首間高雄日航酒店及29層住宅大樓；住宅部分主力22至92坪、每坪開價45至50萬元，目前全案已逼近完銷，其中，北客占比3成。