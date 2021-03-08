台中踏春正逢時 旅遊住宿選星級

乍暖還寒萬物復甦的春天，適合全家人一齊出遊走春踏青。台中市除了名聞遐邇的武陵及泰安櫻花季，市區另有隱藏版賞花秘境，金黃燦爛流光閃閃的黃花風鈴木、紅黃羽葉交織錯落的落羽松、喜氣洋洋耀眼奪目橘紅炮仗花，中市府觀光旅遊局邀請大家安排賞花小旅行，日間賞花踏青親近自然，夜晚住宿選擇設備舒適，服務品質良好並提供安全保障的星級旅館。

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為了與國際接軌並提升旅宿產業整體服務品質，觀旅局鼓勵台中旅館業者踴躍參與星級旅館評鑑，評鑑星等的區別目的在於讓旅客依自身預算及需求挑選合適的住宿場所，一星級旅館提供基本且安全衛生的住宿服務、五星級旅館提供頂極豪華且安全衛生的住宿服務，並非以星等區分服務品質之優劣。

觀旅局長林筱淇表示，中市目前有45家星級旅館，其中包含五星級旅館6間、四星級旅館3間、三星級20間、二星級15間及一星級1間，分布範圍遍布台中，無論旅客欲往何處，都有星級旅館可供選擇入住。

近期繁花盛開，大坑風景區周邊的廍子公園及太平區太順路上整片黃花風鈴木隨風搖曳，景緻如畫美不勝收。

林筱淇說，台中知名景點大坑登山步道即位處大坑風景區內，擁有豐富的生態及自然資源，旅客可一併串聯登山步道及賞花行程，享受徜徉山林暫離塵囂的清淨。

另外提醒，大坑登山步道共有12條，依難易程度分等級，請旅客務必考量自己的身體狀況，選擇合適的步道攀爬。

如偏愛幢幢樹影、羽葉遍地成毯景色的旅客，石岡挑物古道、霧峰萬豐社區、西屯中科附近的落羽松秘境聳立著待遊人探訪，不論落羽是呈現翠綠或轉紅都別緻；另外還有色彩飽和度滿點的炮仗花，后里后科路上綿延數尺紅橘花牆能瞬間吸引大家目光，讓人不由自主地停下腳步來觀賞，若仍意猶未盡，中社花市及龍貓隧道亦相去不遠，搭配周邊星級旅館一次滿足食宿遊購行各項需求。