遭藍營點名罷免！吳思瑤：處在政治恐怖情人跟騷壓力下

台灣在世界性別平等排名第6，但女性依然經歷跟蹤騷擾、被散布裸照等性別暴力，去年更曾傳出民進黨多位女性民代、黨公職遭到獨派人士跟蹤騷擾。今（8）日是國際婦女節，多位女立委一同舉行記者會指出，目前包括跟蹤騷擾防制法在內保障女性權益的3項法案已在委員會等待審查，呼籲行政部門儘快提出對案。

我是廣告 請繼續往下閱讀

勵馨基金會、婦女救援基金會等，

范雲說，據統計，台灣每8位年輕女性就有1位曾遭遇跟蹤騷擾，但是包括跟蹤騷擾防制法草案、未經同意散布成人性私密影像防制條例草案、性別工作平等法修法等3大女性權益法案，都有立委提案通過一讀、在委員會等待審查，她呼籲行政部門應儘快於本會期提出對案。行政院應盡快於本會期提出內容完備且符合受害者需求的對案，這將是送給所有女性最好的婦女節禮物。

國民黨台北市議員羅智強發動「割萊委」活動，發起罷免立委吳思瑤、陳柏惟等人。吳思瑤先前受訪曾表示「羅智強對她的政治跟騷跟共機同等級」。吳思瑤今日在記者會上表示，她就處在「政治恐怖情人的跟蹤騷擾壓力下」，騷擾的形式無所不在，都會干擾到日常生活，這3項法案都有一定的社會共識，需要行政部門儘快提出對案，跟立委已交付一讀的法案併案審議。