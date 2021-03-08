專家：中國整體免疫力低於5%　年內一定要打疫苗

（中央社台北8日電）上海專家張文宏近日針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）表示，由於中國民眾被保護得很好，反而有「免疫缺口」；而目前整體免疫力在5%以下。
黨媒人民日報社旗下的「健康時報」7日引述上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，作了上述報導。張文宏說，當美國的整體免疫率超過60%，全球疫情可能結束並且重啟；而「目前中國的整體免疫力在5%以下，所以在這一年內，疫苗是肯定要打的」。這位專家表示，中國疫苗產量年底將達21億劑，因此他不擔心疫苗產量，而是擔憂接種的速度和效率，因為即使每天施打500萬劑次疫苗，要在6月底達到40%的接種率，任務也十分艱鉅；而且即使6月可達40%的接種率，也仍不到中國總人口（14億）的一半。他說，由於中國民眾被保護得很好，反而有「免疫缺口」，一旦其他國家沒有很好地防控疫情，中國就始終會暴露在風險之下，並受到移入病例的影響。中國防疫專家鍾南山日前表示，為了讓經濟復甦、學校復學、社會活動逐漸恢復，不能長期封閉整個國家，因此需要形成群體免疫。鍾南山說，「我從中國疾病預防控制中心了解到，接下來，我國的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40%」。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100308