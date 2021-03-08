帛琉旅遊泡泡讓旅客通行無阻 陳時中：不會空有泡泡之名
記者賴志昶／台北報導
2021-03-08 15:05:14
針對各界期待的帛琉「旅遊泡泡」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）表示，不會空有泡泡之名，而不行泡泡之實，所以會放寬現行檢疫規定，且是雙方旅客都可以互相來往；至於詳細規範，預計今日下午就會召開交通部、衛福部以及外交部等三部會的次長級會議，之後就會有初步的規範出來。
指揮中心今召開記者會說明防疫相關措施，陳時中回應記者提問時稱，由於帛琉目前仍是零確診，且過去就與台灣有密切的醫療合作，相關COVID-19的檢驗也是由我方進行，所以對當地疫情的掌握程度有信心，才會讓此次旅遊泡泡成行。陳時中強調，如果旅遊泡泡要成行的話，不會空有泡泡之名，不行泡泡之實，不可能讓旅客在台灣檢疫幾天，之後又到帛琉檢疫幾天，所以會放寬相關規定。至於旅遊泡泡的綠色通道，陳時中解釋，就是通行無阻的意思，只有簡單的檢驗，讓雙方旅客都能順暢通行；此外，這次方案也是我方旅客可以去、他們旅客也能來，不過帛琉來的旅客較少，大多是來就醫的人居多；而帛琉人來台就醫，雖然還是會依照綠色通道，但畢竟還是進到醫院，相關檢疫規定還是會嚴格一點。陳時中說，針對帛琉旅遊泡泡專案，今日下午就會召開跨部會會議，由三部門次長級的官員出席，之後會有初步的規範出爐。另外，是否未來也會有其他國家加入旅遊泡泡？陳時中說，目前國際疫情僅有歐洲、地中海地區仍在上升，而東南亞持平，其他區域則是持續下降。陳時中指出，全世界中約有10個國家沒有疫情，其中越南確實比較沒有病例，但是近期又傳出本土案例，其他國家則不是台灣旅客會去的旅遊景點，且目前也沒有其他國家來談，所以現階段先把帛琉的做好，之後再討論其他國家的旅遊泡泡。
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