昔護藻綠委 黃暐瀚嘆：他現在「變了一個人」
新頭殼newtalk
2021-03-08 15:44:43
近期環保團體發起「珍愛藻礁」公投提案，目前第二階段連署已破50萬份，引起高度關注，農委會主委陳吉仲原定8日邀環團會面溝通，但環團代表潘忠政昨深夜宣布，因整理連署書工作繁忙，將不出席會面溝通宣告破局。至於三接蓋在台北港的提議，綠委洪申翰認為時間是最大的問題，台灣的電力缺口已經無法再等八九年。對此，媒體人黃暐瀚感嘆:洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」，什麼原因讓洪申翰現在像是「變了一個人」？只能說，政治真奇妙，政治，無所不能。
黃暐瀚稍早在臉書寫下，原本安排在今天的「吉仲見面會」，因為環團內部的雜音，昨天突然宣布取消。公投連署份數，都已經快要60萬份，在送件之前，派「藻礁男孩」跟陳吉仲與環團見面，到底是想要幹嘛？大潭藻礁位處桃園，你沒找桃園市長；環境評估的責任在環保署，你也沒找環保署長；開發觀塘，建蓋「三接」，是經濟部跟中油的業務，見面卻沒安排王美花？更別說「藻礁」早就改由海洋委員會管轄了，上述這麼多單位，你都不派，派了一個應該去管鳳梨的農委會主委陳吉仲，與環團見面？除了勸說「撤案」之外，我想不到，還有什麼其他的意義。同列「藻礁男孩」的，還有民進黨不分區環保立委，洪申翰。相較於前兩個禮拜的支支吾吾，洪立委終於在上週五發了一篇「環保與環保抉擇」文章，網路上大為流傳。洪申翰的意思是，環保團體想把三接蓋在台北港，但時間是最大的問題，台灣的電力缺口，已經無法再等八九年。但2018年1月在公視有話好說節目上，洪申翰說：「其實就算不蓋三接，也能達到2025，天然氣發電50%的目標，只要從台中接管，並增強穩定度，就能撐過三接蓋在別處的過渡期」。黃暐瀚稱，同年10月5日洪申翰表明:「台北港、林口港腹地比較大，海象條件也較好」；11月6日反空汙救藻礁大遊行時，洪申翰手舉「非核減煤救藻礁」標語，站在反深澳電廠自救會長陳志強的身旁（就是被蘇院長拍肩拍肚那位）。所以，簡單的說，2018年的洪申翰，是「三接不蓋也可以」的，是「台北港比觀塘更適合」的，是「搶救藻礁」的。什麼原因，讓洪申翰現在像是「變了一個人」？只能說，政治真奇妙，政治，無所不能。新聞來源為Newtalk 新頭殼