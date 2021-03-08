中市「警界葉問」1打9 智取失聯移工與雇主
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-08 15:14:00
經典武打電影中葉問，1打10的精彩畫面深植人心，而近日台中市政府警察局第四分局黎明派出所警員施焱屯在盤查違規車輛的過程中，竟然「1打9」一次緝拿1名非法雇傭移工的雇主及8名失聯移工歸案，讓同仁佩服得五體投地，直呼簡直是「警界葉問」。
警方表示，日前施姓警員在路口執行守望勤務時，發現有違規車輛立即依法上前攔查，盤查過程中發現廂型車內滿載乘客卻不發一語，而施姓駕駛人車窗半掩眼神游移並不時向後方張望，施員直覺有異立即通報線上警網前來支援，並藉機與駕駛人談交通違規之情形，待時機成熟讓車上乘客逐一下車盤查身分。最後，竟發現車上除了駕駛人外，其餘8名乘客竟為逾期居留之印尼、泰國、越南籍失聯移工，經詢問後得知駕駛人就是雇主，每日媒介這些失聯移工至工地打零工，並從中牟利，甚至有積欠薪資情形，最後一車9人皆被帶回派出所調查，全有賴施員的觀察敏銳才能全部查緝歸案。黎明派出所長林澤聰表示，將非法雇主依就業服務法送辦，而查獲之8名失聯移工詢後因逾期居留並就業，依違反就業服務法及入出國及移民法移送移民署台中專勤隊查處。