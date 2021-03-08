英媒體誇大還是真不合？梅根受專訪再掀王室內部矛盾

今年39歲的梅根，成長於美國洛杉磯，母親為非裔美國人，父母在她6歲時就離婚。梅根與哈利的戀情早在2016年6月公開，由於哈利的形象較為活潑、繼承順位排第6，大眾一開始並未對兩人戀情抱持負面看法，然而成婚後不久，對梅根的負面報導不停出現。梅根離過婚、非裔混血兒的背景，在嫁進象徵「傳統」的英國王室前，首先面對的是排山倒海而來的輿論壓力。近幾年因為經濟、治安等問題，英國社會瀰漫一股反移民的氛圍。英國小報們瘋狂跟拍梅根的家人，大肆報導梅根家族之間的醜聞，最後梅根的父親托馬斯（Thomas Markle）在不光彩的情況下宣布不出席婚禮。很多英國人無法接受梅根這樣獨特的存在進入王室大家庭，他們聯想了到與美國人辛普森（Wallis Simpson）結婚而放棄王位的愛德華八世（King Edward VIII）。愛德華八世1936年登基後不久，就宣布選擇美人、放棄江山，將國家交給弟弟喬治六世（King George VI），也就是現任女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的父親。但也有不少人認為梅根讓王室更加貼近一般民眾，她自稱是個女權主義者，也熱衷於公益，更能體現大眾對王室現代化的期許，甚至有人在梅根身上看見已故黛安娜王妃的影子。《每日郵報》形容，哈利與梅根的婚禮「是英國王室邁向現代演變的重要象徵，使它成為一個具有外向開放，符合21世紀需要的王室」。然而在與哈利成婚後不久，梅根突然從媒體追捧的寵兒成為頭號公敵，與王室不合、欺瞞女王、和凱特矛盾的傳聞曾出不窮。背後的理由，除了哈利夫妻檔常常打破傳統，還有英國小報喜歡比較王室手足、妯娌的習慣。從伊莉莎白女王與妹妹瑪格麗特公主，到黛安娜王妃與約克公爵夫人莎拉（Sarah M. Ferguson），現在是凱特與梅根。凱特與梅根的穿著、言行舉止總是被英國媒體拿來比較，而小報們更青睞熟悉宮廷禮儀的凱特。在美國成長，習慣穿無袖、長褲的梅根被認為「不夠得體」，並非一位盡責的王室成員。哈利與梅根2018年5月19日在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂與行婚禮，英國媒體稱，梅根婚禮前對夏綠蒂公主的花童禮服不滿意，凱特甚至為此事在試衣間內流淚。一名王室相關人員爆料，凱特在梅根籌備婚禮期間，一直都看不慣梅根對工作人員的態度，長期選擇隱忍不與對方爆發衝突，直到婚禮前凱特終於忍無可忍，甚至賞了梅根一個耳光。另一個消息稱，梅根想在婚禮上配戴想配戴一頂帶有祖母綠寶石的王冠，王室當時考量到英國與俄羅斯之間的情勢，擔憂寶石可能來自俄羅斯，會給王室形象扣分。梅根的要求遭到拒絕讓哈利很不高興，最後女王看不下去，出面訓斥哈利不可以太縱容梅根，女王還質疑，離過婚的梅根怎麼能戴頭紗。之後哈利與梅根兩人從女王的收藏品中挑選了瑪麗王后的鑽石皇冠。今（8）日專訪中，梅根澄清，當時與凱特的爭執中落淚的人是自己，而且凱特後來致歉，並沒有像媒體所報導的那麼戲劇化。哈利與梅根婚後不久即宣布搬出肯辛頓宮，被外界臆測是兄弟反目、妯娌不合。英國媒體引述王室內部消息稱，是哈利夫妻不想跟兄嫂們比鄰而居，且主要原因是凱特和梅根「不太合得來」。英國媒體報導還稱，兩位公爵夫人的戰火還燒到了威廉王子，報導稱威廉在哈利婚前就告誡弟弟，梅根離過婚，不是妻子的好選擇，這讓哈利十分憤怒。兩位記者Omid Scobie、Carolyn Durand訪談多個熟悉梅根、王室的人士，去年出版《尋找自由》（Finding Freedom）一書，指凱特和梅根兩人並沒有不和，只是有些尷尬也無法建立情誼，因為威廉始終無法接受梅根。2019年10月，哈利接受英國電視台訪問時坦言，他與哥哥威廉王子確實有不合，但原因部分是因為王室成員的角色，在家庭的壓力中，有些事無法避免。雖然兩人在不同的道路上，但哈利強調，兄弟倆永遠支持彼此。美國CNN也引述親近凱特、梅根的內部消息指，「兄弟分家」的主要原因是哈利希望能夠有更多獨立空間，威廉也考慮到將來成為王室繼承人必須準備個人團隊。哈利與梅根也宣布將會對竊聽電話、公開梅根家族信件的八卦媒體提出訴訟。哈利指責，梅根所遭受到的攻擊讓他想起了母親黛安娜王妃，對於母親的悲劇他仍歷歷在目，無法容忍媒體霸凌梅根的行徑。2020年1月，英國王室公開哈利夫妻將退出王室核心工作，4月起開始不再使用殿下（HRH）頭銜，也不能再使用「皇家」（Royal）名號。退出王室後，兩人前往美國洛杉磯居住。然而即使哈利夫妻檔退出王室成員，小報對梅根的追殺並未停止，一昧報導梅根如何欺騙女王，毫無預警的退出王室，殺得王室家族猝不及防。這次歐普拉的訪談中，梅根不斷稱讚凱特，指責是媒體只是為了製造一個「英雄與壞人」的形象。梅根強調，管理王室的人與王室家族必須明確區分，例如，女王一直對她很好。暗指帶給她壓力的不是人，而是整個王室的條規、掌控。哈利王子也透過歐普拉的專訪澄清，退出王室的決定實際上經過多次討論，也有向女王徵詢意見。哈利強調，「我從來沒有欺瞞過祖母，我非常、非常尊敬她」。